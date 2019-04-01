Trecho da Norte Sul será mão única Crédito: Caíque Verli

A avenida Norte Sul vai virar mão única no trecho entre a entrada da ArcellorMittal Tubarão até a rotatória da ES 010, no sentido Laranjeiras, como anunciou a prefeitura em janeiro. Mas o cronograma de entrega do projeto sofreu um atraso. Além disso, os ônibus que seguem no sentido Vitória não vão mais passar pela avenida Lourival Nunes - que receberá o tráfego com a mão única - mas pela rua Nelci Lopes, atendendo a um pedido dos passageiros que precisariam se deslocar uma distância de 400 metros para chegar ao ponto de ônibus.

José Lopes da Silva critica mudanças que serão feitas na Norte Sul Crédito: Caíque Verli

O projeto das intervenções estava previsto para ser finalizado agora em abril, mas só deve ficar pronto no mês que vem e o pontapé inicial das obras deve ser dado em Julho.

MUDANÇAS

Depois das intervenções ficarem prontas, a Norte-Sul terá três faixas somente no sentido Laranjeiras e uma ciclovia. Para seguir no sentido Vitoria, os carros poderão seguir pela avenida Lourival Nunes. Os ônibus vão passar pela rua Nelci Lopes, que é uma rua paralela à Norte Sul.

Your browser does not support the audio element. Projeto de mão única na Norte Sul atrasa e muda trajeto de ônibus

A diretora de Departamento de Projetos da Secretaria de Obras na Serra, Scheila de Almeida da Silva, justificou a alteração do cronograma dizendo que a obra passou a incluir estudos de macrodrenagem, para amenizar os problemas de alagamentos na Norte Sul.

"Hoje a gente tem recorrência de alagamentos em Jardim Limoeiro. A nossa intenção é trazer a melhoria da drenagem pra esse local com todas as particularidades que tem ali: é uma região muito plana, com pontos de concentração de alagamentos e precisamos olhar essa infraestrutura"

No local, alguns motoristas questionam se as intervenções vão mesmo surtir o efeito de reduzir os congestionamentos. Eles alegam que a rua para onde será desviado o fluxo no sentido Vitoria é bem estreita, como afirma o pintor automotivo Júlio Cesar de Sá. "Acho que não vai prestar não. A rua é muito curtinha, como vai ficar o congestionamento se a maioria vai pra Vitória".

A vendedora Priscila Silva compartilha da mesma opinião. "Tenho medo do trânsito piorar depois dessas mudanças que eles farão na Norte Sul. Vamos aguardar pra ver".