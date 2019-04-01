A avenida Norte Sul vai virar mão única no trecho entre a entrada da ArcellorMittal Tubarão até a rotatória da ES 010, no sentido Laranjeiras, como anunciou a prefeitura em janeiro. Mas o cronograma de entrega do projeto sofreu um atraso. Além disso, os ônibus que seguem no sentido Vitória não vão mais passar pela avenida Lourival Nunes - que receberá o tráfego com a mão única - mas pela rua Nelci Lopes, atendendo a um pedido dos passageiros que precisariam se deslocar uma distância de 400 metros para chegar ao ponto de ônibus.
O projeto das intervenções estava previsto para ser finalizado agora em abril, mas só deve ficar pronto no mês que vem e o pontapé inicial das obras deve ser dado em Julho.
MUDANÇAS
Depois das intervenções ficarem prontas, a Norte-Sul terá três faixas somente no sentido Laranjeiras e uma ciclovia. Para seguir no sentido Vitoria, os carros poderão seguir pela avenida Lourival Nunes. Os ônibus vão passar pela rua Nelci Lopes, que é uma rua paralela à Norte Sul.
Projeto de mão única na Norte Sul atrasa e muda trajeto de ônibus
A diretora de Departamento de Projetos da Secretaria de Obras na Serra, Scheila de Almeida da Silva, justificou a alteração do cronograma dizendo que a obra passou a incluir estudos de macrodrenagem, para amenizar os problemas de alagamentos na Norte Sul.
"Hoje a gente tem recorrência de alagamentos em Jardim Limoeiro. A nossa intenção é trazer a melhoria da drenagem pra esse local com todas as particularidades que tem ali: é uma região muito plana, com pontos de concentração de alagamentos e precisamos olhar essa infraestrutura"
No local, alguns motoristas questionam se as intervenções vão mesmo surtir o efeito de reduzir os congestionamentos. Eles alegam que a rua para onde será desviado o fluxo no sentido Vitoria é bem estreita, como afirma o pintor automotivo Júlio Cesar de Sá. "Acho que não vai prestar não. A rua é muito curtinha, como vai ficar o congestionamento se a maioria vai pra Vitória".
A vendedora Priscila Silva compartilha da mesma opinião. "Tenho medo do trânsito piorar depois dessas mudanças que eles farão na Norte Sul. Vamos aguardar pra ver".
A Prefeitura alega que também serão feitas intervenções nas ruas que receberão o fluxo da Norte Sul que será desviado no sentido Vitória e pontua que o fato dos ônibus começarem a passar pela rua Nelci Lopes vai desafogar o trânsito na Lourival Nunes.