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Projeto de lei que vai punir desperdício de água em Cariacica pode ser votado antes do Carnaval

Paralelamente ao Legislativo Municipal, a Prefeitura de Cariacica estuda a criação de uma lei que vai dar até 50% de desconto no valor do IPTU para moradores que reduzirem o consumo de água em condomínios

Publicado em 30 de Janeiro de 2015 às 21:14

Publicado em 

30 jan 2015 às 21:14
A Câmara de Vereadores de Cariacica pretende votar o Projeto de Lei que vai multar o cidadão que utilizar água tratada para lavar veículos, calçadas e fachadas de prédios. A expectativa é que a votação ocorra antes do Carnaval. O projeto é de autoria do presidente da Câmara, vereador César Lucas (PTC). Se aprovado, caberá à Prefeitura sancionar a lei e estipular o valor da multa.O vereador afirmou que diante da situação atual dos mananciais do Estado, não é possível admitir que as pessoas continuem utilizando a água da forma incorreta. “Temos que fazer alguma coisa para economizar, nós como vereadores, podemos legislar em prol de soluções para a crise hídrica”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
Projeto de lei que vai punir desperdício de água em Cariacica pode ser votado antes do Carnaval
Na tarde desta sexta-feira (30), os presidentes das Câmaras de Vereadores de Vila Velha, Vitória, Serra, Viana e Cariacica se reuniram para discutir sobre a falta de chuva na Grande Vitória e de que forma os vereadores podem contribuir com o Estado para enfrentar a escassez.Assim como em Guarapari, que já está multando quem desperdiça água, os demais municípios da Região Metropolitana já se movimentam nesse sentido. Vila Velha deve votar na próxima semana um projeto de lei que multa o morador que desperdiçar água. Serra e Viana também devem criar projetos semelhantes. De acordo com a presidente da Câmara da Serra, Neidia Pimentel (SDD), o município também deve punir o desperdício, entretanto, o assunto ainda será debatido em audiências públicas. “Temos que criar um dinamismo que venha envolver os lojistas, a indústria e o cidadão, para que juntos possamos desenvolver uma ação que venha a punir, diante do alto grau de preocupação”, destacou.Os presidentes das Câmaras na Grande Vitória pretendem se encontrar com o governador Paulo Hartung (PMDB) para debater a estiagem na região metropolitana, conforme o encontro na Câmara em Cariacica. BônusParalelamente ao projeto de lei que deve ser votado antes do feriado de Carnaval, a Prefeitura de Cariacica estuda a criação de uma lei que vai dar até 50% de desconto no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para moradores que reduzirem o consumo de água em condomínios com sistema de reutilização de água.A princípio, a lei não abrangerá casas e comércios da cidade. O chamado “IPTU Azul” vai estimular a adesão dos moradores no sentido de poupar água e praticar o reuso nos condomínios com sistema de reaproveitamento.

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