Um Projeto de Lei pode fechar os bares às 2 horas da manhã em Vitória, caso o estabelecimento não tenha segurança particular e isolamento acústico onde é oferecido música ao vivo ou ambiente. Se a matéria passar por comissões e aprovação em plenário, na Câmara da Capital, lanchonetes, restaurantes e pizzarias não precisariam se adequar à nova lei. O projeto é de autoria do vereador Devanir Ferreira (PRB). De acordo com o vereador, o projeto não foi criado a partir da lei que já está em vigor no município da Serra desde fevereiro deste ano que proíbe o funcionamento de bares, boates e casas de shows, que vendem bebida alcoólica depois de 1 hora.

Your browser does not support the audio element. Projeto de lei que pode fechar bares mais cedo libera restaurantes e lanchonetes

O parlamentar salienta que a proposta dele foi baseada em um projeto da cidade de Diadema, em São Paulo, onde o índice de homicídios caiu depois que bares que vendem bebidas alcoólicas passaram a fechar mais cedo. Devanir diz que o objetivo não é o fechamento de bares, mas oferecer mais estrutura e segurança para os clientes.

“O bar funciona até às 2 horas, se ele quer funcionar até às 7 horas, ele precisa se adequar e não fechar. Se ele tem música ao vivo ou eletrônica, será preciso o isolamento acústico porque o vizinho não é obrigado a participar de um espetáculo que ele não quis. Ele também precisa oferecer segurança a quem participa, quem trabalha e ao proprietário do estabelecimento”, disse à Rádio CBN Vitória.

Restrição para abertura

O projeto também proíbe a abertura de novos bares que fiquem a menos de 400 metros de distância de escolas, creches e faculdades. A matéria também previa que o bar tivesse estacionamento próprio para funcionar durante a madrugada, entretanto, Devanir destacou que vai retirar essa exigência do projeto.

Audiências públicas serão realizadas