Projeto de lei possibilita parcelamento de IPVA em 10 vezes

Um projeto de lei de autoria do deputado Bruno Lamas (PSB) propõe que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) possa ser pago em dez parcelas a partir do ano que vem no Espírito Santo. Lamas tentou obter a aprovação do regime de urgência para a tramitação do projeto, na sessão desta segunda-feira (8) da Assembleia Legislativa. Porém, o requerimento foi rejeitado por 18 votos a quatro.Se ele tivesse sido aprovado, a matéria seria apreciada na sessão desta terça-feira (9). Agora, o projeto pode levar 90 dias para ser avaliado pelo governo. Lamas destacou que a possibilidade de parcelamento maior do imposto reduziria a inadimplência. O deputado leu artigos da Constituição Estadual no plenário para mostrar que o projeto de lei não é inconstitucional.

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Hoje, o imposto deve ser pago em cota única ou em duas parcelas iguais e sucessivas, o que impacta mais o orçamento familiar da população, na opinião de Lamas. Contudo, o líder do governo, deputado Gildevan Fernandes (PV), pontuou que é preciso ter cautela com matérias que envolvem a receita do Estado e dos municípios, já que 50% do IPVA é destinado às prefeituras.

“Os municípios já estão em situação gravíssima. Se nós fazemos um prolongamento do pagamento desse tributo, temos que avaliar qual impacto vai causar nos municípios, no Estado. Daí a proposição para que a matéria tramite em rito ordinário, que dá tempo de conversarmos com a Secretaria da Fazenda, com a Amunes, com o Detran, para analisar a sua conveniência e possibilidade de ser aplicada”, disse à Rádio CBN Vitória.