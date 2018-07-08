Em 2015, a Prefeitura de Vitória anunciou que a área embaixo da Ponte da Passagem, na região de Jardim da Penha, se tornaria um local de entretenimento, com espaço para café e food trucks. Também era prevista a construção de uma marina. Três anos depois, a área continua sem essas intervenções e a administração municipal não tem previsão para começar as obras.

Entulhos jogados embaixo da Ponte da Passagem, em Jardim da Penha Crédito: Rafael Monteiro de Barros

No local, é possível ver entulhos jogados embaixo da ponte. O descarte irregular de lixo é o principal problema, segundo o presidente da Associação de Moradores de Jardim da Penha, Dárcio Bracarense. Ele admite, no entanto, que houve redução de moradores em situação de rua e de consumo de drogas no local, com maior presença da Polícia Militar e após a Rua Vinícius de Moraes, que não tinha saída, ter sido aberta para a circulação de carros.

Dárcio Bracarense também lembra que neste período foram feitas intervenções pela administração municipal, como poda de árvores, que permite melhor visibilidade do local, a abertura da Rua Vinícius de Moraes e melhorias na iluminação pública do local. No entanto, reforça que os moradores desejam que área de lazer seja uma realidade.

O presidente da Associação de Moradores de Jardim da Penha diz que há conversas com a prefeitura para que o projeto saia do papel e que a promessa feita é de que, até setembro, as intervenções serão iniciadas. Ele ressalta que quem mora na região espera pelas mudanças. “Eu espero que, agora, a prefeitura cumpra aquilo com o que se comprometeu e faça o que a população da região deseja, que é um centro de lazer, com um campinho de futebol.”

Your browser does not support the audio element. Projeto de lazer para a região da Ponte da Passagem não sai do papel

De acordo com a Prefeitura de Vitória, não houve interessados nos editais lançados e, por isso, o projeto não saiu do papel. Dárcio Bracarense pondera que entende as dificuldades, mas que a região precisa de melhorias. “É óbvio que a gente entende esses processos de licitação, quando dá deserto e tem que abrir novo edital. E quando abre, é uma burocracia enorme. Esse é um problema nacional, mas a população anseia por essa definição logo porque a região é sensível.”

A Prefeitura de Vitória informou, por meio de nota, que lançou dois editais de chamamento para buscar parceiros na iniciativa privada interessados na implantação de uma guarderia na Ponte da Passagem, a partir de uma urbanização imediata que dará uso de lazer, de esporte e de entretenimento ao local e que não houve interessados.