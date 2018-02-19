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Projeto de implantação de balsas entre Vitória e Vila Velha é adiado

Enquanto Vitória diz já estar com processo adiantado, Vila Velha não tem liberação para construção de cais

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 14:27

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

19 fev 2018 às 14:27
Modelo de Ecobalsa Crédito: Foto: Divulgação
Depois das prefeituras de Vitória e Vila Velha assinarem um convênio e projetarem o início das operações de balsas para o começo de 2018, o projeto de transporte aquático entre os dois municípios já não tem mais data prevista para sair do papel.
De acordo com o plano apresentado no final do ano passado, o sistema com duas balsas, voltado para o transporte turístico, está previsto para operar entre o Parque da Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, na Capital.
Projeto de implantação de balsas entre Vitória e Vila Velha é adiado
Inicialmente, as duas prefeituras previam que o translado das balsas já estaria em funcionamento no mês de janeiro. No entanto, segundo o secretário de desenvolvimento urbano de Vila Velha, Antônio Marcus Machado, não há mais um prazo previsto para o início da operação.
O representante da prefeitura de Vila Velha explicou que não houve uma liberação do projeto executivo para a reforma do cais da Prainha e a verba para a execução obra ainda não foi disponibilizada. Sendo assim, não há previsão de quando a obra vai começar.
"O mais difícil, que era a engenharia jurídica e a disposição dos prefeitos, já foi conseguido. O que falta agora é a parte física, é obra, para a empresa embarcar e desembarcar", explicou o secretário de Vila Velha.
Apesar do atraso em Vila Velha, a situação em Vitória, no entanto, está mais adiantada. De acordo com o secretário municipal de turismo, trabalho e renda, Leonardo Krohling, o cais da Praça do Papa está em construção e um outro já concluído fica na mesma região, próximo da Capitania dos Portos.
Agora a prefeitura de Vitória aguarda que as empresas interessadas formalizem o interesse em iniciar as operações. Caso exista a impossibilidade de desembarcar em outros municípios, o trajeto turístico pode ser feito dentro da Capital.
"O principal ponto do decreto é a travessia turística. As balsas podem sair de um ponto e retornar para o mesmo ponto. Quando Vila Velha estiver pronto, registra a linha Vitória x Vila Velha", explicou o secretário de Vitória.
Enquanto não há definição sobre o início das obras, as prefeituras de Vitória e Vila Velha informaram que duas empresas já manifestaram interesse em operar o sistema. A previsão é para que no custo da passagem fique abaixo dos R$ 4.
 

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