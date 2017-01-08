O entorno do Convento da Penha, ganhou mais uma vez, um colorido especial neste domingo (08). Peças em porcelana, telas, papel reciclado, tecidos, entre outros produtos com a cara do Espírito Santo foram expostos na segunda edição do projeto “Rua das Artes”, em Vila Velha. A estimativa é que mais de 2500 pessoas passem pelo evento, que além de ser mais uma opção de lazer para população, também é uma oportunidade para que artesãos locais mostrem seus trabalhos para moradores e visitantes.

O coordenador do projeto, Celso Adolfo, explicou que foram necessários ajustes no local para abrigar novos artistas que aderiram ao projeto, dessa vez mais de 40 artesãos levaram seus produtos para feira. Além dos artistas, o público também aumentou consideravelmente. “Nossa expectativa é que o número de pessoas circulando na região se amplie, já que estamos em uma época turística favorável e na Prainha, sempre fica movimentado por conta do Convento”, conta.

Your browser does not support the audio element. Projeto de artes atrai mais de 2500 pessoas no entorno do convento da Penha e movimenta economia local

A ideia da artesã France Aguiar, 37 anos, de começar a fabricar camas e sofás com paletes, surgiu com um conceito. “A princípio foi a preocupação com o meio ambiente, o destino que era dado a esse material. Então a proposta era transformar algo que seria descartado em alguma coisa nova que agregasse na decoração”, conta.

Do conceito a artista enxergou uma boa oportunidade para fechar negócios e na “Rua das Artes” a chance de dar mais visibilidade para os produtos. “Assim que terminei de montar meu espaço, felizmente fui agraciada com uma proposta e a cliente já quis fechar negócio”, comemora.

Devido a crise econômica pela qual passa o país, Denise Zambelli, que faz palha italiana para casamentos, festas e empresas, viu a necessidade de reinventar o negócio para atrair mais clientes. Conquistar o paladar dos turistas e moradores da região da Prainha foi uma das saídas encontradas por Zambeli para alavancar as vendas. “É uma forma de levar meu produto para quem não conhece, já que eu não tenho um ponto físico”, conta.