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Projeto de anistia é ato de desrespeito, afirma comandante da PM

Matéria que tramita na Câmara dos Deputados tem objetivo conceder anistia aos militares envolvidos na greve da PM ocorrida em fevereiro deste ano

Publicado em 04 de Maio de 2017 às 20:29

Publicado em 

04 mai 2017 às 20:29
O comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Nylton Rodrigues, considera um ato de desrespeito com a população capixaba a aprovação da lei de anistia na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O projeto tem como objetivo conceder anistia aos militares envolvidos na greve da PM ocorrida em fevereiro deste ano.
Projeto de anistia é ato de desrespeito, afirma comandante da PM
O avanço da proposta, encabeçada pela "bancada da bala", vai contra ao pedido do governador Paulo Hartung (PMDB), e dos demais chefes de Estado pelo país, que solicitaram ao presidente Temer que barrasse a iniciativa. Segundo os governadores, a aprovação dessa matéria pode fortalecer movimentos grevistas. O projeto ainda precisa passar pelo plenário da Câmara dos Deputados.
Essa também é a avaliação do secretário estadual de Direitos Humanos, Julio Pompeu. “A preocupação é com o futuro. Se a cada amotinamento que ocorrer, houver uma anistia, e a cada anistia, um novo movimento com consequências piores, o que querem essa banalização da lei penal militar? O risco de movimentos semelhantes acontecerem existe. O que o Congresso faz é, de certa forma, incentivar que isso ocorra”, disse.
O comandante da PM, coronel Nylton, não crê na aprovação do projeto. “É um desrespeito à população capixaba e à instituição. Nós não podemos admitir isso. Eu acredito que os deputados federais não irão aprovar essa lei”, afirmou.
O Projeto de Lei 6882/17 foi apresentado pelo deputado Alberto Fraga (DEM-DF). A anistia abrange os crimes definidos no Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001/69) e no Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40). Atualmente, os policiais militares são proibidos de se sindicalizar ou de fazer greve. De acordo com o coronel Nylton, atualmente, 2.560 policias são investigados em inquéritos militares.

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