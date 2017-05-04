O comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Nylton Rodrigues, considera um ato de desrespeito com a população capixaba a aprovação da lei de anistia na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O projeto tem como objetivo conceder anistia aos militares envolvidos na greve da PM ocorrida em fevereiro deste ano.

Your browser does not support the audio element. Projeto de anistia é ato de desrespeito, afirma comandante da PM

O avanço da proposta, encabeçada pela "bancada da bala", vai contra ao pedido do governador Paulo Hartung (PMDB), e dos demais chefes de Estado pelo país, que solicitaram ao presidente Temer que barrasse a iniciativa. Segundo os governadores, a aprovação dessa matéria pode fortalecer movimentos grevistas. O projeto ainda precisa passar pelo plenário da Câmara dos Deputados.

Essa também é a avaliação do secretário estadual de Direitos Humanos, Julio Pompeu. “A preocupação é com o futuro. Se a cada amotinamento que ocorrer, houver uma anistia, e a cada anistia, um novo movimento com consequências piores, o que querem essa banalização da lei penal militar? O risco de movimentos semelhantes acontecerem existe. O que o Congresso faz é, de certa forma, incentivar que isso ocorra”, disse.

O comandante da PM, coronel Nylton, não crê na aprovação do projeto. “É um desrespeito à população capixaba e à instituição. Nós não podemos admitir isso. Eu acredito que os deputados federais não irão aprovar essa lei”, afirmou.