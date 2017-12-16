O aposentado Samuel Brum, de 71 anos, é morador do bairro Itararé, em Vitória, e nos últimos meses está muito mais tranquilo porque se viu livre de um grande incômodo: um depósito de lixo que ficava na frente da sua casa. O lugar, que era cheio de entulhos, agora tem um jardim feito com centeiros de pneus, belas flores e mudas de árvores.

O autônomo Niel (de bermuda amarela), atua no projeto Jardim Social com os amigos Frank Barbosa e Elcio Alberto Crédito: Eduardo Dias

Assim como aconteceu na frente da casa de Samuel, dezenas de outros lugares da capital estão passando por uma grande mudança visual, com o lixo perdendo espaço para as flores. Tudo isso acontece graças às iniciativas do projeto Jardim Social.

Your browser does not support the audio element. Projeto cria jardins em locais que eram ocupados por lixo, em Vitória

O grupo atua em diversos bairros de Vitória e tem como principal objetivo acabar com os pontos viciados de lixo. São aqueles locais impróprios para receber dejetos, mas acabam se tornando depósitos recorrentes de lixo com o passar do tempo.

Projeto cria jardins em locais que eram ocupados pelo lixo, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Um dos fundadores do grupo Jardim Social é o autônomo conhecido como Niel de Santa Marta, morador do bairro Santa Marta. Na avaliação dele, o fim dos pontos viciados de lixo terá impacto positivo no orçamento da cidade.

“O dinheiro que a prefeitura gasta para retirar os entulhos dos locais impróprios, ela pode usar esse dinheiro para a saúde e educação. Esse é o nosso pensamento”, disse Niel.

O secretário de Meio Ambiente e Serviços Humanos de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, também exalta o projeto, mas diz que é preciso ter cuidado para que os pneus não fiquem em locais que atrapalhem a passagem nas calçadas.

“É uma reação coletiva, uma relação emocional de preservação ambiental. A gente só tem a louvar (o projeto). Ainda é preciso fazer essa consideração: não dá para espalhar pneus sobre as calçadas da cidade tendo o risco de atrapalhar a locomoção que já é complicada”, alertou o secretário.