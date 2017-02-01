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Proibida no Brasil, consumo da noz-da-índia pode levar à morte

Morte de uma mulher de 46 anos, em Vitória, que fazia a ingestão de noz-da-índia para emagrecer pode servir de alerta para pessoas que são capazes de tudo para conseguir perder peso

Publicado em 01 de Fevereiro de 2017 às 18:53

Publicado em 

01 fev 2017 às 18:53
A morte de uma mulher de 46 anos, em Vitória, que fazia a ingestão de noz-da-índia para emagrecer pode servir de alerta para pessoas que são capazes de tudo para conseguir perder peso. A comercialização da noz-da-índia é proibida no Brasil, porém, é vendida em várias lojas com a promessa de auxiliar no emagrecimento, apesar de não haver nenhuma comprovação científica sobre isso.
Na verdade, a planta tem ação laxativa, que pode dar a sensação de emagrecimento, como explica o coordenador do Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (Toxcen), Nixon Sesse.
Proibida no Brasil, consumo da noz-da-índia pode levar á morte
“O que sabemos sobre a noz-da-índia é que ela é um produto laxativo. Ela causa alterações no intestino, que vai terminar em diarreia e perda de água. Mas junto com a água vai também eletrólitos e a falsa sensação de emagrecimento”, destacou, em entrevista à Rádio CBN.
O coordenador do Toxcen também destaca que o produto não tem registro no Brasil e o consumo pode causar sérios problemas à saúde. “É uma substância que pode levar a intoxicações graves e até mesmo à morte”, disse.
Sinais de intoxicação
Nixon destaca que as pessoas que utilizam a noz-da-índia costumam ter diarreias, cólicas intestinais e vômitos, mas a maioria não procura atendimento médico por achar que esses sintomas fazem parte do processo de emagrecimento, quando na verdade, é um sinal de intoxicação.
Confira a entrevista completa do coordenador do Toxcen, Nixon Sesse, cedida ao jornalista Fábio Botacin

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