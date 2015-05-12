Proibição de bebida alcoólica pela Igreja Católica em Colatina

O decreto da Diocese de Colatina proibindo a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante as quermesses de comunidades e paróquias do município promete gerar polêmica entre os católicos. A orientação, existente desde 2008, foi reeditada e confirmada no início do mês pelo bispo dom Wladimir Dias, que assumiu a administração diocesana em março desse ano.O bispo explica que, ao assumir a Diocese de Colatina, verificou que a determinação elaborada pelo seu antecessor, o bispo emérito Dom Décio Sossai Zandonade, era descumprida. Para ele, essa é uma forma de preservar a harmonia das festas e evitar a violência doméstica. "Eu tomei conhecimento que algumas festas nossas estavam tendo bebida alcoólica e estavam causando alguns problemas, primeiro nas comunidades e depois dentro das famílias. Teve dois casos violentos de comunidades vizinhas que tomamos conhecimento. Começou na festa da comunidade e depois teve discussão em família, entre marido e mulher, por causa de bebida. Isso daí não deveria ter acontecido, ainda mais tendo início em um ambiente de Igreja. O sentido é evitar tudo isso. Para a gente ter um ambiente feliz não precisa de bebida. A gente se encontra com amigos, pessoas da comunidade e é essa alegria. A bebida não altera nada, não é daí que vem a nossa realização", afirmou.Outra questão que levou à reafirmação do decreto foi o apoio a Pastoral da Sobriedade, coordenada em Colatina pelo bispo emérito dom Décio. Essa é uma ação nacional da Igreja Católica, que colabora na prevenção e recuperação da dependência química, como explicou dom Wladimir. "Não tem sentido a Pastoral trabalhar na conscientização e no acompanhamento dos dependentes, e depois esses mesmos dependentes irem a uma festa da Igreja e encontrarem bebida à vontade", frisou.A Diocese de Colatina abrange 17 municípios no Norte do Estado. Na comunidade católica, o decreto causa divergências. A professora Maria da Glória Lopes Rocha, 66, aplaude a iniciativa. "Apoio total. Festa de Igreja não é lugar de bebida alcoólica Bato palmas para isso. Protege a família e evita várias situações que a bebida permite", disse.O portuário França Araújo Amorim, 50 anos, também apoia. "É válido. Quando envolve bebida temos muitos problemas. A pessoa não vai deixar de ser religiosa por não poder comprar bebida", afirmou.Já o advogado Tarcizio Pessali, 53 anos, de Alfredo Chaves, é contra. "Eu entendo que essa proibição é contraditória, porque esta enraizado na cultura católica festas 'regada' com vinho e a própria cerveja, eu diria. Principalmente no interior do Estado, essa celebração da vida, o vinho esta presente, nas festas, no dia a dia da comunidade. Proibir é tirar parte da nossa cultura", disse.Sobre o vinho, dom Vladimir destacou que a bebida é usada na Igreja Católica apenas durante a comunhão, como representação do sangue de Cristo. Bebidas de festas típicas, como o quentão da Festa Junina, que leva álcool, também está na lista de restrição.Na Arquidiocese de Vitória, que abrange 15 municípios, essa orientação de não vender bebida alcoólica nas quermesses de comunidades e paróquia existe há mais de 15 anos, desde a época de dom Silvestre Scandian.