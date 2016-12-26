Programas de reflorestamento podem ter papel decisivo para a recuperação de áreas secas

Desde quando começou a reflorestar, a água nunca mais deixou de correr na propriedade do João Batista, em Guaçuí. Há 15 anos, ele plantou 1500 mudas em um terreno de seis hectares. Hoje a área é uma Reserva Particular de Patrimônio Natural. E o João Batista não parou por aí. No início do ano, plantou mais três mil mudas em outro terreno, com ajuda do projeto reflorestar. Biólogo, ele sabe que não basta chover para resolver o problema da crise hídrica.

''Essa chuva é uma benção pra gente agora, mas a crise hídrica continua. Porque essa chuva é passageira e não vai infiltrar o suficiente para fazer as nascentes voltarem. Nós precisamos plantar árvores para no futuro não termos problema de falta d'água", disse o biólogo. "Se você planta árvore, você colhe água. Eu costumo dizer isso. Se você tem árvore, você tem água", complementa.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - GABRIELA RIBETTI - A FORÇA DO AGRONEGÓCIO - MATÉRIA 5 - 3.50s - 26-12-16

Isso quer dizer que há muito trabalho pela frente. Hoje, o Espírito Santo tem apenas 16% de cobertura florestal. Por isso, em 2011 foi criado o programa Reflorestar, com o objetivo de financiar a recuperação das matas no Estado. Agricultores recebem incentivo para plantar e manter florestas. A meta do programa é recuperar 80 mil hectares até 2018, com foco na água, como explica o secretário estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira.

"O reflorestar se ampliou muito, em 2013 financiamos 33 projetos. Hoje estamos com 1.700 espalhados pelo Estado. Nós fizemos uma parceria com o Bandes e vamos operar com mais velocidade daqui pra frente. Mas vamos dar foco para as bacias produtoras de água para municípios específicos. Porque quando a floresta cresce e melhora o recurso hídrico que abastece a cidade, ela ganha e lá no futuro pode ser a financiadora do produtor rural. Do pagamento de serviço ambiental para o produtor rural. Esse é o modelo utilizado internacionalmente. Nova Iorque é assim, Costa Rica é assim. Costa rica passou de 20% de cobertura florestal pra 50% fazendo pagamento de serviços ambientais, em torno de 20 anos", afirmou o secretário.

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Outro programa que tem incentivado a recuperação de nascentes no Estado é o Olhos D'água, do Instituto Terra. Em cinco anos, mil nascentes foram recuperadas no entorno da bacia do Rio Doce, no Espírito Santo e em Minas Gerais. No município de Baixo Guandu, o produtor rural Isidio Binda ganhou o material para cercar a nascente, evitando o pisoteio dos animais e também recebeu as mudas para reflorestar a área. Um trabalho que já deu resultados.

"Você vê que na seca agora, nós não tivemos problema de água. Só essa nascente aqui. Graças a Deus. Mas ninguém tinha água aqui. Até se mataram aqui por causa de água. Dois colegas meus se mataram aqui", desabafa o produtor.

A seca que gerou tantos conflitos também acendeu o alerta para a importância de preservar. A adesão ao programa aumentou durante a longa estiagem. A meta do Olhos D'água é recuperar 375 mil nascentes no entorno do Rio Doce. Fazer a água voltar a brotar das nascentes é uma forma de salvar o rio e garantir água para a população que depende dele. Tudo faz parte de um ciclo, como explica o coordenador do Programa Olhos Dágua, Gilson Gomes de Oliveira.

"A nascente é resultado de um ciclo. Nós temos que armazenar água no solo pra essa nascente fluir da melhor maneira para os córregos, para os corpos d'água. Tem que reflorestar? Sim! Não tem outra forma", disse.