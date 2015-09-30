Programa de saneamento no Espírito Santo pode evitar problemas de seca como em São Paulo

Para evitar que a população capixaba enfrente problemas com a falta de água no futuro, como acontece atualmente na Grande São Paulo, o governo do Espírito Santo vai implantar nos próximos seis anos o Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem. O projeto, considerado inovador, além de tratar o esgoto, cuida de mananciais, rios e matas. Inicialmente o programa vai tratar 100% do esgoto de nove cidades, onde moram quase 170 mil pessoas.

O programa terá o custo de R$ 1,29 bilhões. Cerca de US$ 225 milhões (R$900 milhões) serão financiados pelo Banco Mundial e a contrapartida do Estado será de R$ 392 milhões. O investimento será dividido entre obras de saneamento (60%) e ações específicas para o meio ambiente (40%).

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Segundo o governador Paulo Hartung (PMDB), o diferencial deste projeto é que o problema hídrico será tratado na fonte, preservando e recuperando as nascentes e as florestas. “É um projeto integrado, que cuida da natureza para que tenhamos o benefício de uma água com quantidade e com qualidade”, afirmou.

Há investimentos programados para proteção e recuperação de mananciais; recuperação da cobertura florestal; ampliação do serviço de esgotamento sanitário; melhoria da eficiência do abastecimento de água e gestão integrada de risco de desastres.

Cidades onde o trabalho começa

Além disso, nove municípios do Estado terão 100% do esgoto tratado. Eles estão situados na região do Caparaó e nas bacias dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória. As cidades selecionadas são Ibatiba, Dores do Rio Preto, Irupi, Iúna, Conceição do Castelo, Divino São Lourenço, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Marechal Floriano. Mais de 168 mil pessoas serão beneficiadas com os investimentos.

As primeiras obras serão realizadas em quatro municípios, como explica Hartung. “Estamos começando no Caparaó, com Dores do Rio Preto, Irupi, Ibatiba e Iúna. É um início importante de daqui a pouco os outros editais estarão chegando no Banco Mundial e na medida que forem aprovados serão colocados em licitação”, contou.