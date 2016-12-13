Programa de estágio têm mais de 500 inscritos acima dos 40 anos de idade

Para enfrentar a crise financeira e o desemprego, trabalhadores com idade elevada estão retornando para as escolas e se tornando estagiários. Somente no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-ES), mais de 500 estagiários estão acima dos 40 anos. Os estágios têm carga horária de seis horas e bolsa de R$ 700 em média.

De acordo com o superintendente executivo do CIEE-ES, Jossyl Nader, 60% dos estagiários com mais de 40 anos são mulheres que optam pelo curso superior de Pedagogia. Os homens preferem cursos técnicos e superiores de Administração e Enfermagem.

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Nader explica muitas pessoas observam no estágio uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho. “Por conta da crise e do desemprego, eles resolveram buscar novas alternativas, alguns, não estudavam há muitos anos. Ao voltar aos estudos eles buscam o estágio para ingressar novamente no mercado de trabalho”, analisou.

O superintendente executivo do CIEE-ES explicou que 61% dos estagiários são efetivados no fim do contrato. E, segundo ele muitas empresas preferem pessoas com mais idade para estagiar. “Tem empresa que prefere uma pessoa mais madura, por causa da experiência de outros trabalhos, pela disciplina, por saber como é a rotina de trabalho. A adaptação é mais fácil”, disse.

Estagiando aos 68 anos

O aposentado Geraldo Hagemeyer, 68 anos, vai se formar em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no próximo ano. Depois de uma vida inteira trabalhando na área de meio ambiente apenas com o ensino fundamental incompleto, Geraldo voltou a estudar em 2009 e não parou mais. Atualmente, faz estágio como professor em duas escolas e se sente realizado.

“Eu acho que agora me encontrei, estou gostando muito. Pretendo fazer pós-graduação depois de concluir o curso, vou me especializar em uma área específica do meio ambiente”, declarou.