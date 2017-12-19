Jéssica Oliveira, de 22 anos, se formou em serviço social com bolsa do Nossa Bolsa Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

Com mais de 1,4 mil bolsas de estudo em faculdades particulares, o edital do programa Nossa Bolsa foi lançado nesta terça-feira. Para 2018, os estudantes da rede pública terão a opção de escolher entre cursos presenciais e à distância, além de opções de mestrado e iniciação científica. De acordo com o Governo do Estado, as inscrições podem ser feitas a partir das 18 horas desta terça-feira no site do programa.

Your browser does not support the audio element. Programa abre mais de 1,4 mil bolsas para graduação e mestrado no ES

Os estudantes que cursaram o Ensino Médio em escola pública e que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem concorrer a 1.469 bolsas de graduação, sendo 966 opções de cursos presenciais e 503 à distância. Serão 807 bolsas integrais e 662 parciais.

A novidade para o ano que vem são as vagas para mestrado e iniciação científica, que só podem ser disputadas por estudantes que cursaram ou cursam a graduação pelo Nossa Bolsa. Serão 25 bolsas de mestrado e 100 de iniciação científica. O estudante selecionado para a bolsa de mestrado receberá R$ 1.200 por mês, enquanto na iniciação científica será pago R$ 400 mensais ao aluno.

O secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Vandinho Leite (PSDB), disse que a inclusão dessas novas modalidades tem o objetivo de combater a desigualdade social através do acesso à educação.

"Temos pesquisas, como uma do Insper, por exemplo, que mostra que quem conclui mestrado no Brasil tem uma média salarial quatro vezes maior do que quem só tem o Ensino Médio. Nosso objetivo é que as pessoas possam evoluir socialmente através da educação, do conhecimento", afirmou o secretário.

Para o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), José Antonio Bof Buffon, as bolsas de iniciação vão incentivar as faculdades particulares a aumentarem o investimento na pesquisa.

"Vai fazer com o que os alunos possam ser iniciados na cultura da ciência, da pesquisa e da inovação e, do outro lado, estimular que as faculdades criem seus programas. As federais, as públicas, as grandes particulares já têm essa tradição de pesquisa e extensão junto com o ensino, mas as faculdades isoladas não têm", destacou Buffon.

O valor do investimento do Governo no projeto será de R$ 24 milhões em 2018. Junto com o lançamento do edital, aconteceu a formatura de mais 800 alunos do programa no Centro de Convenções de Vitória. A formanda em serviço social Jéssica Oliveira, de 22 anos, bolsista do projeto, se orgulha de ter sido a primeira da família a concluir uma graduação.

"Como nós não conseguimos entrar na Universidade Federal, isso nos proporcionou fazer um curso superior. Sem bolsa, não poderia pagar as despesas do curso. Foi de suma importância para gente porque é um sonho e hoje estou aqui formada", comemorou.

Até o momento, o Nossa Bolsa já formou mais de 6 mil capixabas e, aproximadamente, 3 mil ainda estão cursando. As inscrições para o programa em 2018 começam às 18h desta terça-feira (19), no site do Nossa Bolsa

As inscrições podem ser feitas a partir das 18 horas desta terça no site do programa Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

Pré requisitos

Graduação na modalidade presencial ou de Educação a Distância (EaD)

- Necessário ter estudado o ensino médio em escola pública de ensino médio e/ou técnico, ou em escola privada com bolsa integral.

- A seleção para graduação continua sendo pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Mestrado

- É preciso que o candidato tenha cursado o ensino superior por meio do programa Nossa Bolsa.

- A seleção será feita por meio de edital, e de acordo com as instituições conveniadas que contam com a opção de mestrado Stricto Sensu. O processo será feito pelas instituições.

Iniciação Científica

- O candidato deve estar cursando graduação pelo programa Nossa Bolsa.