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Profissionais do turismo serão vacinados contra sarampo em Vitória

Objetivo é imunizar profissionais que lidam diretamente com turistas para criar um bloqueio contra o sarampo na cidade. Agentes de Saúde também estão fazendo buscas ativas nas residências da capital para conferir o cartão de saúde das famílias

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 19:03

Publicado em 

13 dez 2018 às 19:03
Funcionários do Aeroporto, da Rodoviária e de hotéis serão vacinados contra sarampo, em Vitória Crédito: Guilherme Ferrari
O município de Vitória deu início a ações para criar um bloqueio contra o sarampo na cidade. Funcionários do Aeroporto, da Rodoviária e de hotéis, que lidam diretamente com turistas de outros estados e países começam a receber a vacina nesta sexta-feira (14).
Profissionais do turismo serão vacinados contra sarampo em Vitória
Há 18 anos o Espírito Santo não registra casos de sarampo. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Vitória, Tatiane Comerio, explicou que não há nenhum registro de sarampo na cidade. A ação, é justamente para evitar que casos apareçam durante o verão, já que em estados como Pernambuco, Roraima, São Paulo e Rio de Janeiro houve registro da doença este ano.
“Ainda estamos com regiões com surto e próximas do nosso estado. O intuito é proteger e evitar a cadeia de transmissão da doença”, disse.
Tatiane Comerio: "Queremos criar um bloqueio da doença na cidade". Crédito: Patrícia Scalzer
Além dos locais com movimentação de turistas, a prefeitura têm feito buscas ativas nas residências da capital, que já estão recebendo a visita dos agentes de saúde para conferir o cartão de vacinação da família. Segundo Tatiane Comerio, é importante que grande parte da população receba a imunização.
“Entre as regiões não há fronteiras, as pessoas circulam e a intenção é que o nosso morador e trabalhador da capital esteja vacinado. Com isso, prevenimos a doença, pois, a melhor e única forma de prevenção é a vacina. Conseguimos assim, interromper a cadeia de transmissão”, destacou.
Mais de 100 % das crianças do município com até cinco anos já foram imunizadas durante a campanha que ocorreu em agosto deste ano. Agora, o foco são os adolescentes e adultos que não foram protegidos. A vacinação é para pessoas 1 a 49 anos. A doença é mais comum em crianças, mas pode acometer os adultos também.
Quem vai viajar para outros estados ou países também precisam se proteger contra o sarampo. Quem quiser pode procurar qualquer unidade de saúde da capital, de segunda à sexta, para tomar a vacina.
Quem perdeu o cartão de vacinação e não se lembra se já está protegido contra o sarampo deve tomar a vacina novamente. “O mais seguro é tomar novamente a vacina. Não há nenhum problema”.
O sarampo é uma doença que pode resultar em complicações graves, como encefalite, pneumonia, perda permanente da visão e até mesmo causar a morte.
Os municípios de Cariacica, Vila Velha e Serra também vão realizar ações de verão contra o sarampo, mas o planejamento ainda está sendo elaborado.
Saiba mais
Público-alvo:
Crianças a partir de 12 meses a adultos com até 49 anos.
Doses:
Entre 12 meses a 29 anos - 2 doses
De 30 a 49 anos - 1 dose
Dias de vacinação volante para trabalhadores:
14/12 - Aeroporto de Vitória
17/12 - Hotéis previamente agendados
20/12 - Rodoviária de Vitória

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