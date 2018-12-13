Funcionários do Aeroporto, da Rodoviária e de hotéis serão vacinados contra sarampo, em Vitória Crédito: Guilherme Ferrari

O município de Vitória deu início a ações para criar um bloqueio contra o sarampo na cidade. Funcionários do Aeroporto, da Rodoviária e de hotéis, que lidam diretamente com turistas de outros estados e países começam a receber a vacina nesta sexta-feira (14).

Your browser does not support the audio element. Profissionais do turismo serão vacinados contra sarampo em Vitória

Há 18 anos o Espírito Santo não registra casos de sarampo. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Vitória, Tatiane Comerio, explicou que não há nenhum registro de sarampo na cidade. A ação, é justamente para evitar que casos apareçam durante o verão, já que em estados como Pernambuco, Roraima, São Paulo e Rio de Janeiro houve registro da doença este ano.

“Ainda estamos com regiões com surto e próximas do nosso estado. O intuito é proteger e evitar a cadeia de transmissão da doença”, disse.

Tatiane Comerio: "Queremos criar um bloqueio da doença na cidade". Crédito: Patrícia Scalzer

Além dos locais com movimentação de turistas, a prefeitura têm feito buscas ativas nas residências da capital, que já estão recebendo a visita dos agentes de saúde para conferir o cartão de vacinação da família. Segundo Tatiane Comerio, é importante que grande parte da população receba a imunização.

“Entre as regiões não há fronteiras, as pessoas circulam e a intenção é que o nosso morador e trabalhador da capital esteja vacinado. Com isso, prevenimos a doença, pois, a melhor e única forma de prevenção é a vacina. Conseguimos assim, interromper a cadeia de transmissão”, destacou.

Mais de 100 % das crianças do município com até cinco anos já foram imunizadas durante a campanha que ocorreu em agosto deste ano. Agora, o foco são os adolescentes e adultos que não foram protegidos. A vacinação é para pessoas 1 a 49 anos. A doença é mais comum em crianças, mas pode acometer os adultos também.

Quem vai viajar para outros estados ou países também precisam se proteger contra o sarampo. Quem quiser pode procurar qualquer unidade de saúde da capital, de segunda à sexta, para tomar a vacina.

Quem perdeu o cartão de vacinação e não se lembra se já está protegido contra o sarampo deve tomar a vacina novamente. “O mais seguro é tomar novamente a vacina. Não há nenhum problema”.

O sarampo é uma doença que pode resultar em complicações graves, como encefalite, pneumonia, perda permanente da visão e até mesmo causar a morte.

Os municípios de Cariacica, Vila Velha e Serra também vão realizar ações de verão contra o sarampo, mas o planejamento ainda está sendo elaborado.

Saiba mais

Público-alvo:

Crianças a partir de 12 meses a adultos com até 49 anos.

Doses:

Entre 12 meses a 29 anos - 2 doses

De 30 a 49 anos - 1 dose

Dias de vacinação volante para trabalhadores:

14/12 - Aeroporto de Vitória

17/12 - Hotéis previamente agendados