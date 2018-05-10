Professores que tiveram ponto cortado vão receber dinheiro de volta

Protesto dos pais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Eber Louzada, na manhã de sexta-feira de abril, por causa da greve dos professores da Prefeitura de Vitória Crédito: Lara Rosado

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo ( Sindiupes ), Dimitri Barreto, confirmou nesta quinta-feira (10) que os professores da rede municipal de ensino de Vitória, que participaram da greve escolar e tiveram seus salários cortados por um mês, receberão o valor referente aos dias da paralisação.

O previsto é que 100% das aulas perdidas sejam repostas - 50% em dias de semana e outros 50% aos sábados em que já estavam programadas atividades escolares.

A Prefeitura de Vitória ( PMV ) confirmou que a reposição das aulas vai acontecer de acordo com o calendário escolar de cada instituição.

FIM DA GREVE

Depois de 30 dias de paralisação em várias escolas, os professores da rede municipal de ensino de Vitória decidiram terminar com a greve. A decisão foi tomada em uma assembleia da categoria, realizada na manhã de terça-feira (24) de abril.

A greve começou no dia 26 de março, afetou mais de 35 mil alunos em cerca de 100 escolas da capital. Com a decisão pelo fim da paralisação, o Sindiupes afirmou que as aulas em todas as escolas seriam retomadas normalmente na quarta-feira (25).

Apesar do fim da greve, o clima entre os professores ainda era de insatisfação, com muitos alegando que foram intimidados pelo governo municipal. Argumentando que a greve foi considerada ilegal pela Justiça, a prefeitura de Vitória cortou o ponto dos professores grevistas dos últimos 30 dias. Além disso, alguns professores receberam mensagens da prefeitura sendo convocados para voltar a trabalhar.