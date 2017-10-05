Faltando menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes já se concentram nas possibilidades de temas para a prova de redação. Entre as principais apostas dos professores estão assuntos relacionados a meio ambiente, tecnologia, violência e saúde.

Your browser does not support the audio element. Professores lançam suas apostas para temas de redação do Enem

Para a professora de redação Bárbara Citeli, os estudantes devem levar em consideração assuntos relevantes relacionados a quatro grandes eixos temáticos. “Destacaria, principalmente, esses temas: justiça com as próprias mãos e violência de uma forma geral; doação de órgão e saúde mental na área da saúde, chamando atenção para o suicídio; envolvendo tecnologia, principalmente a questão de ciberativismo e ciberbullying e os impactos da tecnologia na vida dos jovens e da sociedade brasileira.”

A professora Marcela Amaral aponta como possibilidade temas envolvendo minorias, como idosos e pessoas com deficiências físicas. Na área de saúde, ela destaca assuntos como depressão, ansiedade e suicídio. Sobre tecnologia, a professora recomenda que se dê atenção para discursos de ódio na internet.

Marcela Amaral também considera que assuntos relacionados ao meio ambiente podem ser relevantes para a redação. “Desde a mudança do Enem, de 2009 para cá, não houve nada relacionado a Meio Ambiente. Essa é uma temática importante para ser discutido no mundo em que estamos. Então, eu defendo algo de resíduos sólidos, sustentabilidade e consumo, pensando na nossa responsabilidade social vinculada ao meio ambiente.

As professoras também recomendam que os estudantes tenham atenção à estrutura do texto dissertativo-argumentativo e à abordagem do tema. Bárbara Citeli também lembra que é preciso apresentar uma proposta de intervenção para o tema discutido na redação.