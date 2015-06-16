Os professores da rede municipal de ensino da Serra entraram em greve nesta terça-feira (16). Não houve paralisação total das aulas, mas a categoria iniciou a chamada “Operação Tartaruga”. As aulas, nos períodos matutino e vespertino, começaram duas horas mais tarde, reduzindo o tempo de trabalho dos professores e o tempo dos alunos em sala de aula.A greve acontece porque a classe exige um reajuste salarial melhor do que o proposto pela Prefeitura da Serra, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado (Sindiupes). Em meio à negociação entre as partes, pais e crianças se depararam com escolas fechadas no início da manhã desta terça.
Professores em greve fazem Operação Tartaruga na Serra
No bairro Hélio Ferraz, a dona de casa Deiviane Mércia levou o filho para a aula das 7 horas, mas teve que retornar duas horas depois, já que as aulas se iniciariam apenas às 9h. Ela manifestou preocupação com a greve “A gente fica preocupado, porque se tiver greve pode atrasar o ano todo do meu filho”, comentou à Rádio CBN Vitória.
Já o zelador Carlos Batista, pai de aluna da rede municipal da Serra, acredita que os professores têm motivo para fazer a paralisação. “Não acho ruim, acho que eles têm o direito de reivindicar. Os professores também têm contas a pagar, se não prejudicar tanto as crianças, não tem problema. Se eles têm promessa de salário melhor, agora é hora de cobrar”, disse.
SaláriosO diretor do Sindiupes, Gean Nunes, explica as reivindicações da classe grevista, que pede 11,18% de reajuste salarial. “Queremos a valorização do magistério, reajuste salario e respeito à lei do piso. A prefeitura quer dar 9%, parcelado em três vezes, até ano que vem, isso não contempla a categoria”, informou.Atualmente, a tabela de salário dos professores na Serra apresenta diversos níveis, de acordo com a formação do funcionário. Os salários partem de R$ 1.077,96 e vão até R$ 3.003,15, segundo o sindicato. No entanto, de acordo com o secretário de Administração da Serra, Claudio Mello, os professores estão recebendo salários a partir do quarto nível de vencimentos, com valor de R$ 1.977,46, a partir do reajuste proposto.O secretário acrescentou que a prefeitura vai exigir a reposição das aulas não dadas e que não é possível conceder um aumento maior devido à situação financeira do município. De acordo com o Sindiupes, a greve continua por tempo indeterminado.