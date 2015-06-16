Os professores da rede municipal de ensino da Serra entraram em greve nesta terça-feira (16). Não houve paralisação total das aulas, mas a categoria iniciou a chamada “Operação Tartaruga”. As aulas, nos períodos matutino e vespertino, começaram duas horas mais tarde, reduzindo o tempo de trabalho dos professores e o tempo dos alunos em sala de aula.A greve acontece porque a classe exige um reajuste salarial melhor do que o proposto pela Prefeitura da Serra, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado (Sindiupes). Em meio à negociação entre as partes, pais e crianças se depararam com escolas fechadas no início da manhã desta terça.

Your browser does not support the audio element. Professores em greve fazem Operação Tartaruga na Serra

No bairro Hélio Ferraz, a dona de casa Deiviane Mércia levou o filho para a aula das 7 horas, mas teve que retornar duas horas depois, já que as aulas se iniciariam apenas às 9h. Ela manifestou preocupação com a greve “A gente fica preocupado, porque se tiver greve pode atrasar o ano todo do meu filho”, comentou à Rádio CBN Vitória.

Já o zelador Carlos Batista, pai de aluna da rede municipal da Serra, acredita que os professores têm motivo para fazer a paralisação. “Não acho ruim, acho que eles têm o direito de reivindicar. Os professores também têm contas a pagar, se não prejudicar tanto as crianças, não tem problema. Se eles têm promessa de salário melhor, agora é hora de cobrar”, disse.