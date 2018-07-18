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Fraude na educação

Professores demitidos na Serra usaram até diplomas falsos da Ufes

A Pró-Reitoria da universidade disse que os documentos obedecem a padrões de segurança e que a autenticação é feita por cartórios

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 18:06

Publicado em 

18 jul 2018 às 18:06
Crédito: Edson Chagas / Arquivo
Entre os 300 diplomas falsos apresentados por professores, que foram demitidos pela Prefeitura da Serra, foram identificados até documentos falsificados da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
De acordo com o MPES, há casos de professores que apresentaram diplomas falsos de cursos que supostamente foram feitos na Ufes. As denúncias de fraude foram encaminhadas à Delegacia de Defraudações e, nas situações que envolvem a universidade, para a Polícia Federal. Alguns casos também foram denunciados na Justiça.
Em nota, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Ufes  disse que a universidade emite seus diplomas obedecendo a padrões de segurança usuais em documentos desta natureza, como papel especial, assinaturas de dois ou três dirigentes, marca d'água, registro e apostilamento feito em livros de tombo.
O órgão informou ainda que recebe, com frequência, solicitações de validação de diplomas de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).
"Essas demandas são encaminhadas por órgãos públicos (governos estadual e municipal), outras instituições de ensino (principalmente no momento quando contratam professores) e universidades do exterior (quando ex-alunos da Ufes, de mestrado, por exemplo, pleiteiam ingresso em cursos de doutorado). Assim que as demandas são recebidas, o setor de Registro de Diplomas é acionado para investigar se a pessoa, efetivamente, recebeu o diploma da Ufes".
A autenticação dos documentos, no entanto, não é feita pela universidade, disse a nota. "Não cabe à Ufes, entretanto, atestar a autenticidade de documentos pois esta tarefa é feita nos cartórios. Portanto, a Ufes não autentica diplomas emitidos por ela ou por outras instituições, apenas informa, quando demandada, se determinado indivíduo efetivamente recebeu determinado diploma e se o mesmo foi registrado junto ao Ministério da Educação (MEC)".
A Pró-Reitoria destacou ainda que não cabe à Ufes investigar eventual falsificação de diplomas ou certificados. "Este papel cabe às autoridades policiais, mediante denúncia encaminhada para apuração. Até o momento, não há conhecimento de servidor da Ufes denunciado por envolvimento com falsificação de diplomas".
A PRPPG ressaltou que a Ufes emite seus diplomas obedecendo a padrões de segurança usuais em documentos desta natureza, como papel especial, assinaturas de dois ou três dirigentes, marca d'água, registro e apostilamento feito em livros de tombo.
*Com informações de Eduardo Dias

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