Professores de Vitória questionam critérios para o corte de ponto

A Prefeitura de Vitória cumpriu o comunicado feito na última semana e cortou o ponto de professores da rede municipal de ensino que teriam aderido à greve que completou 29 dias nesta segunda-feira (23). No entanto, profissionais da rede municipal de ensino dizem que o corte foi “aleatório” e que há pessoas que estavam de férias e de licença médica que tiveram o ponto cortado.
Professores de Vitória questionam critérios para corte de ponto
Para tomar a medida, a prefeitura se apoia no argumento de que a greve foi considerada ilegal pela Justiça. No entanto, os profissionais da Educação reclamam da falta de critério. A diretora de uma escola de Vitória, que não quis se identificar, afirmou que os cortes não atingiram apenas quem participou do movimento de paralisação.
Segundo a diretora, há pessoas que estavam de férias, de licença médica ou que trabalharam durante toda a greve mas tiveram o ponto cortado. “Quando as pessoas foram olhar o contracheque, algumas viram que tinha havido o corte de ponto. Nós fomos avaliando isso e vimos que era um corte aleatório, principalmente nas escolas com 100% de adesão.”
O representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Paulo Loureiro, também afirmou que houve um corte aleatório dos pontos dos profissionais.
Além disso, a diretora de escola também contou à reportagem da Rádio CBN que o período considerado para o corte é referente aos dias entre 16 de fevereiro e 15 de março, quando não havia a greve. Segundo a diretora, a frequência do período em que a greve esteve vigente só será entregue no dia 27 de abril e que essa é uma das arbitrariedades vistas pela categoria.
A Prefeitura de Vitória foi procurada, por e-mail, para se manifestar a respeito das queixas dos trabalhadores da rede de ensino municipal. No entanto, a nota enviada afirma apenas que a greve foi encerrada e que nesta terça-feira todas as escolas estarão funcionando normalmente. Além disso, recomenda aos professores que tiverem qualquer dúvida procurar o setor responsável na Secretaria Municipal de Educação (Seme). Em relação aos dias letivos perdidos, a Seme informou que a reposição será assegurada e definida nos próximos dias.