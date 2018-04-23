Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Paralisação de professores

Professores de Vitória questionam critérios para o corte de ponto

Profissionais da rede municipal de ensino dizem que o corte de ponto foi "aleatório" e que há pessoas que estavam de férias e de licença médica mas tiveram o ponto cortado

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 20:25

Publicado em 

23 abr 2018 às 20:25
Prefeitura corta ponto de professores e anuncia seleção de novos profissionais Crédito: Reprodução
A Prefeitura de Vitória cumpriu o comunicado feito na última semana e cortou o ponto de professores da rede municipal de ensino que teriam aderido à greve que completou 29 dias nesta segunda-feira (23). No entanto, profissionais da rede municipal de ensino dizem que o corte foi “aleatório” e que há pessoas que estavam de férias e de licença médica que tiveram o ponto cortado.
Professores de Vitória questionam critérios para corte de ponto
Para tomar a medida, a prefeitura se apoia no argumento de que a greve foi considerada ilegal pela Justiça. No entanto, os profissionais da Educação reclamam da falta de critério. A diretora de uma escola de Vitória, que não quis se identificar, afirmou que os cortes não atingiram apenas quem participou do movimento de paralisação.
Segundo a diretora, há pessoas que estavam de férias, de licença médica ou que trabalharam durante toda a greve mas tiveram o ponto cortado. “Quando as pessoas foram olhar o contracheque, algumas viram que tinha havido o corte de ponto. Nós fomos avaliando isso e vimos que era um corte aleatório, principalmente nas escolas com 100% de adesão.”
O representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Paulo Loureiro, também afirmou que houve um corte aleatório dos pontos dos profissionais.
Além disso, a diretora de escola também contou à reportagem da Rádio CBN que o período considerado para o corte é referente aos dias entre 16 de fevereiro e 15 de março, quando não havia a greve. Segundo a diretora, a frequência do período em que a greve esteve vigente só será entregue no dia 27 de abril e que essa é uma das arbitrariedades vistas pela categoria.
A Prefeitura de Vitória foi procurada, por e-mail, para se manifestar a respeito das queixas dos trabalhadores da rede de ensino municipal. No entanto, a nota enviada afirma apenas que a greve foi encerrada e que nesta terça-feira todas as escolas estarão funcionando normalmente. Além disso, recomenda aos professores que tiverem qualquer dúvida procurar o setor responsável na Secretaria Municipal de Educação (Seme). Em relação aos dias letivos perdidos, a Seme informou que a reposição será assegurada e definida nos próximos dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados