Professores de Vitória questionam critérios para o corte de ponto

Prefeitura corta ponto de professores e anuncia seleção de novos profissionais Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Vitória cumpriu o comunicado feito na última semana e cortou o ponto de professores da rede municipal de ensino que teriam aderido à greve que completou 29 dias nesta segunda-feira (23). No entanto, profissionais da rede municipal de ensino dizem que o corte foi “aleatório” e que há pessoas que estavam de férias e de licença médica que tiveram o ponto cortado.

Your browser does not support the audio element. Professores de Vitória questionam critérios para corte de ponto

Para tomar a medida, a prefeitura se apoia no argumento de que a greve foi considerada ilegal pela Justiça. No entanto, os profissionais da Educação reclamam da falta de critério. A diretora de uma escola de Vitória, que não quis se identificar, afirmou que os cortes não atingiram apenas quem participou do movimento de paralisação.

Segundo a diretora, há pessoas que estavam de férias, de licença médica ou que trabalharam durante toda a greve mas tiveram o ponto cortado. “Quando as pessoas foram olhar o contracheque, algumas viram que tinha havido o corte de ponto. Nós fomos avaliando isso e vimos que era um corte aleatório, principalmente nas escolas com 100% de adesão.”

O representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Paulo Loureiro, também afirmou que houve um corte aleatório dos pontos dos profissionais.

Além disso, a diretora de escola também contou à reportagem da Rádio CBN que o período considerado para o corte é referente aos dias entre 16 de fevereiro e 15 de março, quando não havia a greve. Segundo a diretora, a frequência do período em que a greve esteve vigente só será entregue no dia 27 de abril e que essa é uma das arbitrariedades vistas pela categoria.