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DIPLOMAS FALSOS

Professores de educação física atuavam irregularmente na GV

Três pessoas que possuíam diplomas falsos e davam aulas em academias da Serra e de Vitória tiveram o registro suspendo. Os casos são investigados pela Delegacia de Defraudações e Falsificações

Publicado em 13 de Julho de 2017 às 18:58

Publicado em 

13 jul 2017 às 18:58
O Conselho Regional de Educação Física (CREF1) suspendeu os registros profissionais de três pessoas que possuíam diplomas falsos e davam aulas em academias da Serra e de Vitória. Os casos são investigados pela Delegacia de Defraudações e Falsificações.
Professores de Educação Física atuavam irregularmente na Grande Vitória
De acordo com informações do CREF1, o conselho chegou a essas pessoas por meio de denúncias. Ainda de acordo com a instituição, dois dos suspeitos possuem certificados de curso feito a distância na faculdade Claretiano. No entanto, mesmo assim, essas não estavam habilitadas a dar aulas em academias. A suspeita em relação ao terceiro investigado é de que ele possui um diploma falsificado da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
O representante do CREF1, professor Marcos Monteiro, explica o que pode acontecer com quem faz exercícios sob a supervisão de pessoas não capacitadas. “Aumenta muito a quantidade de lesões. Eles também não vão saber lidar com determinadas patologias, o que é muito importante. A preocupação é com a saúde. Eles não fizeram matérias básicas, que são anatomia, biomecânica, fisiologia e, visivelmente, não têm capacidade alguma de atender um público”, explicou.
Um outro caso de suspensão de registro profissional feita pelo CREF1 chamou a atenção recentemente. Um professor de uma academia de Vila Velha enviou instituição a foto do próprio órgão genital junto ao comprovante de pagamento da anuidade. Nesta quinta-feira (13), o profissional apresentou a defesa ao Conselho. O caso ainda será avaliado pelo Tribunal de Ética da instituição.
O OUTRO LADO
Ufes
A Pró-Reitoria de Graduação da Ufes informou que analisou dois diplomas de Educação Física, apresentados como sendo emitidos pela Universidade, e verificou que, de fato, são falsos. A falsificação já foi informada aos órgãos que investigam a questão.
Faculdade Claretiano
Até o momento não recebemos nenhuma informação por parte do Conselho Regional de Educação Física do Estado do Espirito Santo neste sentido.

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