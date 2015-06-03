Os professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) decidiram que não irão entrar em greve. Essa decisão foi em assembleia realizada na tarde desta terça-feira (2) no campus de Goiabeiras. Com 201 votos contra e 99 a favor, além de oito abstenções, a votação ocorreu em meio à pressão de um grupo de estudantes, que defendia a paralisação. Para eles, os professores deveriam acompanhar a greve dos servidores técnico-administrativos da instituição, iniciada na semana passada, e que afeta, principalmente, os serviços da biblioteca e do Restaurante Universitário (RU).Segundo o presidente da Associação dos Docentes da Ufes (Adufes), Edson Cardoso, já existem 21 instituições federais de ensino em greve no país. A principal motivação é o corte de R$ 9,4 bilhões nas despesas do orçamento do Ministério da Educação, anunciado pelo governo federal no mês passado, que pode comprometer as atividades. Eles ainda lutam pela reestruturação da carreira, valorização salarial, melhores condições de trabalho e a garantia da autonomia e do caráter público da universidade.

Your browser does not support the audio element. Professores da Ufes descartam greve no Estado

Apesar dessas reivindicações, outras razões pesaram na decisão dos que foram contrários à greve, segundo Cardoso. “Um fator é a questão do calendário porque nós estamos a um mês de terminar o semestre. Não queremos prejudicar o calendário acadêmico, pois nós já estamos sincronizados, por questão de férias, e tem uma questão ideológica também. O movimento nacional ainda está crescendo e não existe um quadro consolidado de seções sindicais em greve. Esse também é um dos fatores”, disse à Rádio CBN Vitória.

Contudo, ele afirma que a Adufes pode fazer uma nova convocação para debater o movimento nacional de greve, após o encerramento do semestre letivo. “A greve é nacional. Cada seção sindical tem autonomia para deliberar pela adesão ou não. A nossa posição aqui foi de não adesão. O movimento nacional continua. Vão ocorrer mais adesões. Infelizmente, eu defendi a greve, mas não houve adesão”.