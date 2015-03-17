Professores da rede pública reclamam de tramitação em regime de urgência do projeto Escola Viva

O projeto de lei que cria o Programa 'Escola Viva', uma das principais promessas de campanha do governador Paulo Hartung (PMDB), vai tramitar em regime de urgência na Assembleia Legislativa. Isso significa que a matéria pode entrar em pauta na sessão ordinária desta terça-feira (17), quando deve receber parecer oral em Plenário das comissões de Justiça, Cidadania, Educação e Finanças, para, na sequência, ir para a votação do Plenário.O requerimento de urgência foi aprovado na sessão desta segunda-feira (16), com apenas um voto contrário, do deputado Sérgio Majeski (PSDB). Nas galerias da Casa, professores da rede estadual fizeram manifestações contrárias, alegando falta de diálogo com a categoria e a tentativa de adiantar a aprovação do projeto. Nesta terça-feira, será realizada uma audiência pública ao meio-dia na Assembleia, para que o secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha, possa detalhar o projeto.Nas galerias, os professores exibiram cartazes com os dizeres 'Audiência Pública já', 'Não somos cobaias, mais diálogo' e 'Vá dar aula e discutir a Educação'. O professor Weriquison Curbani, do Colégio Estadual, foi um dos contrários à agilidade na tramitação do Escola Viva.“Tanto essa votação hoje para colocar o projeto em regime de urgência quanto essa audiência pública prevista para amanhã é um sinal de que parece que há movimentos querendo adiantar o processo, justamente para não dar tempo do magistério discutir isso, juntamente com a sociedade. Há pontos muito obscuros no projeto, que preocupam e são prejudiciais à nossa categoria, alunos e pais, inclusive”, afirmou.Os professores reclamam que poderão ser remanejados para outras unidades sem que haja critérios claros para isso, as mudanças que ocorrerão em pleno ano letivo a necessidade ou não de remanejamento de alunos para outras escolas. O deputado Guerino Zanon (PMDB) classificou o projeto como “vago”. Sérgio Majeski, que defende a necessidade de mais tempo e discussão antes da votação, afirma que não está claro quais serão os prazos e valores do programa.“De tempos em tempos nós descobrimos uma ideia mágica para resolver o problema da educação. A mágica agora é a escola em tempo integral, como se por si só fosse resolver todos os problemas da educação, e isso não é verdadeiro. Para dar conta de um projeto desse, precisa ser criada uma dinâmica muito especial, e hoje a maioria das escolas não tem essa possibilidade. Corremos o risco de criar algo em toque de caixa só para dizer que foi implantado, e isso não resultar em nada”, disse o tucano.O presidente da Casa, Theodorico Ferraço (DEM), diz que o projeto pode ser colocado em pauta na próxima semana. “É um projeto importante, interessante, mas que tem que ter debate. Eu espero que haja ampla discussão. Estou aqui para votar”, pontuou.Já o líder do governo na Assembleia, Gildevan Fernandes (PV) defendeu o projeto do Executivo e minimizou as críticas. Para ele, esta é uma inovação pode não ter sido plenamente compreendida, mas todas as dúvidas serão tiradas na audiência pública pelo secretário, e se precisar, serão feitos ajustes pontuais no projeto.