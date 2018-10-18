Enem 2018 será realizado nos dias 4 e 11 de novembro Crédito: Arquivo Pessoal

A manutenção do início do horário de verão para o dia 4 de novembro gerou reclamações de milhares de pessoas que vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano. A insatisfação acontece porque a mudança no horário será justamente no primeiro dia da prova. O segundo dia de avaliação será no domingo seguinte, dia 11 de novembro.

Your browser does not support the audio element. Professores criam táticas para horário de verão não atrapalhar o Enem

Como os relógios dos candidatos serão adiantados em uma hora no dia da prova, alguns professores já estão alertando os alunos para que eles não sejam prejudicados. Diego Mateus é professor de história em um curso de preparação para a prova. Ele afirma que vai estimular para que os alunos mudem algumas costumes nos últimos dias antes da prova.

"Todo os alunos que a gente tem contato nós temos feito um trabalho muito forte para conscientizar eles em relação ao horário. Nós vamos promover algumas campanhas na semana da prova para que eles não percam o horário. Eles vão ter que se adaptar aquela rotina durante uma semana. Sempre almoçar no mesmo horário, acordar no mesmo horário. A gente vai promover isso dentro da sala de aula", explicou o professor.

Ainda que o período de preparação para prova esteja na reta final, o professor Bruno Brandão, que dá aulas de História, acredita que ainda há tempo para os alunos atrasados correrem atrás do prejuízo. Para isso, é preciso programar horários e tentar estudar todos os dias.

O professor também afirma que existem táticas para um rendimento melhor no dia das provas. De acordo com Bruno, como a avaliação é longa e tem muitas questões, o candidato deve priorizar as questões mais simples, para não perder muito tempo resolvendo as perguntas mais complexas primeiro.

"Se você gosta de ciências humanas, faça ela primeiro, selecione as fáceis e depois faça as de linguagens fáceis também. Depois faça as médias e as difíceis. A gente chama de tática pega-varetas, porque você pega as mais fáceis e deixa as mais difíceis. Se você errar uma fácil e acertar uma difícil, o Enem vai entender que você está chutando", explicou o treinador.