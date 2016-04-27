Segundo o dicionário, professor é todo aquele que ensina uma ciência, uma arte ou uma língua. Aquele que é perito, professa publicamente uma crença ou verdades religiosas. Alguém que ministra aulas. Mestre. Para a rádio CBN Vitória, é mais do que isso. Ser docente está muito além das paredes da sala de aula e a prova disso é a professora de redação Andreia Valentin Paulo Schmidt, de 48 anos, que leciona usando matérias da rádio para ensinar aos alunos dos segundos e terceiros anos do ensino médio conceitos de construção de texto e formação de opinião.

Your browser does not support the audio element. CBN 20 Anos - Carolina Saitt - Professora de redação usa a rádio cbn em sala de aula e cria novos hábitos nos alunos - 4.10s - 30-04-16.mp3

Usar o rádio como ferramenta pedagógica tem sido a metodologia de Andreia há alguns anos. Para ela, a iniciativa alia a redação com o conceito de cidadania no cotidiano.

Há 15 anos a professora começou a ouvir a CBN no trânsito, enquanto fazia o trajeto de casa, no município de Serra, para o trabalho, em Vila Velha. Para ela, trocar a música pela rádio que toca notícia enquanto estava no trânsito proporcionou uma sensação de ganho de tempo. E foi a partir dessa experiência que veio a ideia de aplicar em sala de aula o conhecimento que pode ser adquirido fora da escola.

"Como eu me informei, parte do que eu sei também vem da CBN, eu achei que seria uma excelente estratégia para os alunos. Eu acho que tem uns seis a oito anos mais ou menos que eu descobri na programação de vocês uma ferramenta de formação de ideias e também de organização de texto".

O projeto de ouvir a CBN em sala de aula da professora Andreia Schmidt tornou-se um case de sucesso. E essa é a opinião de quem vive essa experiência. A estudante Maitê Perini Mameri Pereira, de 17 anos, é aluna do segundo ano e explicou que muitos jovens tem dificuldade em usar uma base teórica, porém com a proposta da professora estudar se tornou algo muito mais simples.

"A partir do momento que ela começou a utilizar despertou a atenção dos alunos para aquilo que ela passa. É tão comum a gente ouvir CBN, mas eu nunca tinha prestado atenção realmente no que ela tem a dizer e no que faz parte da programação", explicou.

Experiência fora de casa

Maitê ainda afirma que a metodologia não ficou apenas na escola. Embora já conhecesse a rádio, ela confessou que antes não prestava atenção no conteúdo e que isso mudou depois das aulas de redação.

"Eu sempre ouvi no dia a dia, indo para a escola, indo para o trabalho. Meus pais sempre ouviram, minha família sempre ouviu CBN. Quando ela começou a usar, eu comecei a procurar ainda mais esse tipo de programação. Agora todo dia eu sempre escuto.

Para Andreia, o reconhecimento do trabalho vem exatamente nessa mudança de comportamento dos alunos.

"Eu tenho certeza que isso mudou o hábito, mudou a forma de perceber o rádio. E digo mais: mudou o interesse pelo assunto. Eu fico feliz, porque, espontaneamente, nós não teríamos alunos ou meninos na faixa de 15 anos trocando em momento alguma música por notícia".