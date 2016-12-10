Depois do incêndio que, em 2002, destruiu a Estação Comandante Ferraz, que era a base brasileira na Antártica, a estrutura vai ser reconstruída a partir deste verão. E o Espírito Santo tem motivo para se orgulhar: uma das pessoas que comandam a reconstrução da estrutura é a professora Cristina Engel, do departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

A professora, que já esteve na Antártica mais de 20 vezes, partiu para o continente gelado neste sábado (10) e só volta ao Estado em janeiro. Durante esse período, Cristina Engel será uma das responsáveis pela obra da estação, que contará com laboratórios modernos e alojamentos.

Your browser does not support the audio element. Professora da Ufes participará da reconstrução da base brasileira na Antártica

A equipe do Arquiantar, que é o grupo que fará a obra da nova base brasileira, é formada majoritariamente por brasileiros. Uma equipe de trabalhadores chineses será responsável pela construção da nova estrutura. Segundo Cristina Engel, a equipe que fará a obra da nova estação brasileira na Antártica é o único grupo de profissionais do mundo especializado em áreas inóspitas.

A professora conta que, apesar das condições climáticas extremas, trabalhar na Antártica e longe da correria do dia a dia tem suas vantagens. “A gente não tem que sair correndo para o banco, não enfrenta engarrafamento, não temos greves. Então, é uma condição em que se pode desenvolver o trabalho de uma forma muito focada”, explicou.

Cristina destaca que esse trabalho é importante não só por conta da construção em si, mas também pela possibilidade de formação de mais profissionais capacitados para produzir novas ideias e para colaborar com a sociedade.

“Eu acho muito importante essa formação de recursos humanos, o que vai multiplicando as ideias, sempre alicerçado em conceitos bonitos de sustentabilidade e eficiência. Esse é o papel da universidade: desenvolver soluções que possam ser aplicadas pela sociedade”, frisou.

A nova estação brasileira foi projetada levando em consideração conceitos de sustentabilidade. A estrutura será preparada para fazer reúso de água e tratamento do lixo, por exemplo. O local terá capacidade para receber até 75 pessoas.