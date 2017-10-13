Professor que acertou apostas do Enem em 2016 aponta estratégia

Faltando menos de um mês para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos alunos começam a ficar com o frio na barriga mais forte, ainda pensando o que será necessário estudar nesta reta final. São tantos temas e assuntos, que muitos acabam se perdendo. Um professor, que acertou as apostas no ano passado, no entanto, dá a dica: é necessário ter atenção às provas anteriores.

Bruno Brandão, de 28 anos, é professor de história e afirma que acertou quase todas as apostas da sua área em 2016: mais de 90% da prova, segundo ele. Tudo observando uma estratégia que ele chama de tendência. “Nós observamos que o Enem segue uma matriz própria. Nós temos uma metodologia que é voltada para tendências, aquilo que o Enem gosta de cobrar. As provas têm uma ligação. Nós focamos nessas áreas, nesses temas específicos”, explicou.

O professor fez um levantamento desde 2006 junto a outros profissionais, focando principalmente as provas desde 2009, quando o Enem mudou de formato. Bruno e outros professores fazem aulas de pré-vestibular com menor custo, para quem não tem muitas condições de pagar um cursinho tradicional.

Uma das participantes, no ano passado, foi a Cátia Pinheiro Pessoa, de 27 anos, que hoje estuda psicologia. Ela conseguiu acesso ao curso superior pelo Enem e também estudou da forma apontada pelo professor. “Para mim era meio complicado, porque eu ainda estava em ‘marcha lenta’, já tinha parado há um tempão (de estudar). Aí pensei que não ia conseguir. Ele foi falando os temas que poderiam vir a cair. Eu foi exatamente o que eu anotei e que caiu”, relata.

O professor, no entanto, deixa claro que a metodologia não dispensa o estudo, que é muito importante, mas dá um norte para os alunos para que os alunos não se percam em tanto conteúdo. “É uma estratégia. O Enem não cobra todos os conteúdos do livro didático ou da apostila do cursinho. É uma estratégia para que o estudante se encontre na prova”, acrescentou.

Bruno explica que aulões serão realizados com custos mínimos neste e no próximo mês. Um deles é online e estará disponível no dia 22 no canal Étimos Cursos . O outro acontece presencialmente, no dia 2 de novembro, de 8 às 17 horas, no Centro de Ensino Evolução, em Solon Borges, Vitória e custará R$ 20,00. O Enem acontece nos dias 5 e 12 de novembro. As informações pode ser obtida pelo professor, no (27) 99656-6848.

VEJA AS DICAS PARA O ENEM EM CADA ÁREA DE CONHECIMENTO

BIOLOGIA

1) Ecologia

2) Genética

3) Imunização

4) Água – problemas ambientais

5) Lixo – problemas ambientais

6) Ciclos do carbono, nitrogênio e água

MATEMÁTICA

1) Probabilidade

2) Estatística

3) Análise combinatória

4) Funções

5) Geometria Plana e Espacial

GEOGRAFIA

1) Globalização

2) Terceira Revolução Industrial e Processo de industrialização no Brasil

3) Geologia e geomorfologia

4) Impactos da produção agrícola/Espaço rural

5) Desenvolvimento do setor energético

QUÍMICA

1) Cadeias carbônicas

2) Estequiometria

3) Unidades de concentração

4) pH e pOH

5) Eletroquímica

FÍSICA

1) As Três Leis de Newton

2) Termologia ou Calorimetria

3) Ondas

4) Hidrostática

5) Usinas e instalações residenciais

6) Óptica

FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

1) Etnocentrismo e relativismo

2) Esferas culturais: o popular, o erudito e o patrimônio

3) Filosofia Moderna: Descartes

4) Filosofia moral e a questão ética

5) Consequências da globalização – tecnologia e trabalho

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA

1) Estratégias argumentativas e discursivas

2) Escolas literárias

3) Variedades linguísticas

4) Arte e cultura

5) Textos jornalísticos: interpretação e estrutura

HISTÓRIA

1) Ditadura

2) Era Vargas

3) Cultura negra no Brasil

4) Primeira República

5) Brasil Colonial

6) Nazifascimo

7) Revolução Industrial