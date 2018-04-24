A greve dos professores municipais de Vitória chegou ao fim após 30 dias. A principal dúvida dos pais e dos alunos a partir de agora é em relação à organização do calendário acadêmico, já que todas as aulas perdidas precisam ser repostas.
Professor de Vitória vai receber dias cortados após reposição de aula
Professores e representantes da prefeitura ainda terão reuniões para decidir a situação, mas a sub-secretária de Educação de Vitória, Sueli Mattos, já afirmou que os alunos não poderão ter aulas nos finais de semana.
"A gente vai estabelecer um calendário para a reposição dos dias letivos. Esse calendário vai ser em atendimento à solicitação dos pais. Os pais já nos demandam que não querem reposições ao sábado. Nós vamos restringir as reposições aos dias de semana", explicou a representante da prefeitura.
A decisão pelo fim da greve foi tomada em uma assembleia realizada na manhã desta terça-feira (24). Apesar do fim da paralisação, o clima entre os professores ainda é de insatisfação, com muitos alegando que foram intimidados pelo governo municipal.
Argumentando que a greve foi considerada ilegal pela Justiça, a prefeitura de Vitória cortou o ponto dos professores grevistas. Em relação ao desconto nos salários, a sub-secretária Sueli Mattos afirmou que os professores vão receber os valores que foram descontados quando a reposição das aulas for concluída.
Além do corte do ponto, diversos professores reclamaram de ter recebido mensagens da prefeitura pelo celular, sendo convocados para voltar a trabalhar. O professor Paulo Loureiro, representante do Sindiupes, afirmou que os professores vão continuar com mobilizações para conseguir melhorias salariais e nas condições de trabalho.
"A reposição será iniciada após a mesa de negociação. Na mesa de negociação nós iremos discutir a questão da reposição, os cortes de ponto e as demissões. Diante disso que daremos o próximo passo, juntamente com a categoria. Não temos posições isoladas aqui", disse o representante do sindicato.
A principal reivindicação dos professores é a reposição salarial de perda inflacionária dos últimos 4 anos, um valor aproximado de 28%. A greve começou no dia 26 de março, afetou mais de 35 mil alunos em cerca de 70 escolas da capital. Ainda não há data marcada para a próxima rodada de negociações entre os professores e a prefeitura.