Professores de Vitória decidiram encerrar a greve nesta terça-feira Crédito: Eduardo Dias

A greve dos professores municipais de Vitória chegou ao fim após 30 dias. A principal dúvida dos pais e dos alunos a partir de agora é em relação à organização do calendário acadêmico, já que todas as aulas perdidas precisam ser repostas.

Your browser does not support the audio element. Professor de Vitória vai receber dias cortados após reposição de aula

Professores e representantes da prefeitura ainda terão reuniões para decidir a situação, mas a sub-secretária de Educação de Vitória, Sueli Mattos, já afirmou que os alunos não poderão ter aulas nos finais de semana.

"A gente vai estabelecer um calendário para a reposição dos dias letivos. Esse calendário vai ser em atendimento à solicitação dos pais. Os pais já nos demandam que não querem reposições ao sábado. Nós vamos restringir as reposições aos dias de semana", explicou a representante da prefeitura.

A decisão pelo fim da greve foi tomada em uma assembleia realizada na manhã desta terça-feira (24). Apesar do fim da paralisação, o clima entre os professores ainda é de insatisfação, com muitos alegando que foram intimidados pelo governo municipal.

Argumentando que a greve foi considerada ilegal pela Justiça, a prefeitura de Vitória cortou o ponto dos professores grevistas. Em relação ao desconto nos salários, a sub-secretária Sueli Mattos afirmou que os professores vão receber os valores que foram descontados quando a reposição das aulas for concluída.

Além do corte do ponto, diversos professores reclamaram de ter recebido mensagens da prefeitura pelo celular, sendo convocados para voltar a trabalhar. O professor Paulo Loureiro, representante do Sindiupes, afirmou que os professores vão continuar com mobilizações para conseguir melhorias salariais e nas condições de trabalho.

"A reposição será iniciada após a mesa de negociação. Na mesa de negociação nós iremos discutir a questão da reposição, os cortes de ponto e as demissões. Diante disso que daremos o próximo passo, juntamente com a categoria. Não temos posições isoladas aqui", disse o representante do sindicato.