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Professor de Rio Bananal, no ES, é denunciado por assédio sexual

Acusação feita pelo Ministério Público diz que uma aluna de 14 anos foi vítima do profissional

Publicado em 19 de Outubro de 2019 às 12:08

Publicado em 

19 out 2019 às 12:08
Um professor da rede municipal de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, foi denunciado por assédio sexual pelo Ministério Público Estadual. A vítima foi um estudante que tinha 14 anos na época em que o crime aconteceu. O educador foi demitido.
Conforme consta nos autos, o denunciado era professor da escola em que a vítima estudava. Aproveitando-se dessa condição, ele passou a enviar mensagens para o adolescente por meio de aplicativo, perguntando se ele estava em casa e prometendo vantagens caso recebesse fotos ou se os dois saíssem juntos.
Segundo o Ministério Público, também foi constatado que o professor encaminhou mensagem com caráter "notoriamente libidinoso". As apurações apontaram, ainda, que o acusado assediava constantemente outros alunos, também por meio de aplicativos de conversa.
Foi verificado ainda que o professor é reincidente nos delitos de molestar, perturbar o sossego e favorecer a prostituição e exploração sexual de criança ou adolescente. Em decisão final da Prefeitura de Rio Bananal, que administra a escola, foi aplicada a pena de demissão do professor, acrescida da proibição de ingresso em qualquer cargo ou função pública municipal pelo período de dois anos. (Com informações da TV Gazeta Norte)
Professor de Rio Bananal, no ES, é denunciado por assédio sexual

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