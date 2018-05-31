Produtos que estavam em falta chegam à Ceasa nesta quinta-feira (31)

Após 10 dias de greve dos caminhoneiros, o abastecimento de alimentos na Ceasa, em Cariacica, começou a voltar ao normal na manhã desta quinta-feira (31). Produtos como a batata ainda estão com preços acima dos praticados antes da paralisação dos motoristas de caminhão, no entanto, em queda.

A Ceasa não informou o preço médio dos alimentos vendidos no local nesta quinta-feira. No entanto, basta perguntar aos vendedores para constatar que os valores de alguns produtos ainda não voltaram aos patamares dos dias anteriores aos da greve dos caminhoneiros.

Your browser does not support the audio element. Produtos que estavam em falta chegam à Ceasa nesta quinta-feira

Antes da paralisação, o preço do saco de batata girava em torno de R$ 80. Nesta quinta, a vendedora Zemar Trancoso começou a baixar o valor do produto, que ainda está muito acima do que era praticado, como ela mesma contou. “Estou vendendo por R$ 180, mas cheguei a vender por R$ 300 na segunda-feira (28). Deve abaixar mais o valor na próxima segunda. Na sexta e no sábado, deve permanecer nesse preço.”

Apesar disso, ainda é possível encontrar o saco de batata por preços abaixo da média dos dias anteriores à greve dos caminhoneiros, principalmente com produtores locais, que são responsáveis pela venda de apenas 5% do volume desse produto na Ceasa.

Valentin Gering, que é de Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo, é um desses produtores que se viram obrigados a baixar o preço do saco de batatas para conseguir dar vazão à produção. “Abaixou tudo. Saí por R$ 300. Hoje, eu estou vendendo por R$ 40. Vou ter que baixar mais ainda para vender, senão eu tenho que levar de volta.”

De acordo com a Ceasa, um carregamento de 588 mil quilos de batata chegou ao local nesta quinta. O produto não chegava desde a última segunda. Além disso, a laranja, que também estava em falta, voltou a ser ofertada. Foram 79 mil quilos descarregados na Centrais de Abastecimento do Espírito Santo nesta quinta.