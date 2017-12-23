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Encomendas de Natal

Produtos para ceia aumentam faturamento de padarias e de cozinheiros

Comerciantes relatam que a produção de panetone, por exemplo, começou ainda em setembro

Publicado em 23 de Dezembro de 2017 às 12:43

Publicado em 

23 dez 2017 às 12:43
Na padaria de José Luís Loss, as vendas aumentam 30% no Natal Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Com a chegada do Natal, muitas pessoas já ficam ansiosas para a ceia. E quem fatura mais com isso são as padarias e os cozinheiros autônomos. No período das festas de fim de ano, as encomendas aumentam significativamente. Para alguns, o faturamento cresce em até 100% em relação aos outros meses do ano.
Na padaria de José Luís Loss, que fica em Jardim da Penha, o Natal começa com 60 dias de antecedência, com a fabricação de panetones. Segundo o empresário, as vendas aumentam 30% no período natalino, que é um dos momentos mais importantes para o comércio.
Produtos para ceia aumentam faturamento de padarias e de cozinheiros
Nesta semana, a produção na padaria de José Luís está a todo vapor com uma oferta de pratos variados, como aves assadas e diversos tipos de arroz. “Nós estamos incrementando porque percebemos que, a cada ano, as pessoas procuram um pouquinho mais.”
Segundo José Luís, as grandes encomendas de Natal diminuíram na padaria dele. No entanto, as pessoas têm preferido comprar pequenas quantidades de comidas na véspera do Natal. Por isso mesmo, a padaria vai oferecer uma mesa com assados e outros pratos que serão vendidos na hora e na quantidade que os clientes quiserem justamente para atender a essa parcela dos consumidores que estão em busca de ceias menores.
Quem também aproveita o período para trabalhar mais são os autônomos. O cozinheiro Washington Lima contou que tem dormido cerca de cinco horas por noite e que, para ele, o Natal começou no fim de setembro. Com isso, o faturamento cresceu. “É bem expressivo. Se compararmos com outros meses do ano, chega a aumentar cerca de 100%, ou seja, dobram as vendas.
Já Cristiane Thimoteo, que é subgerente de uma outra padaria na Praia do Canto, diz que as encomendas estão grandes na loja onde ela trabalha. Por volta das 9h deste sábado, ela já havia encerrado os pedidos para a ceia de Natal porque não seria possível produzir mais. “Nós já encerramos, não vamos pegar mais porque já temos muitas encomendas. Vamos parar por hoje.”
Mesmo com o grande número de encomendas, Cristiane estima que as vendas na padaria onde trabalham devem ficar um pouco abaixo dos números de 2016.
 

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