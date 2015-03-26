Produtos da torta capixaba variam mais de 90%

A pesquisa foi realizada em sete supermercados e cinco peixarias da capital e traz os valores comparativos dos principais itens do prato, como bacalhau, camarão, siri desfiado, sururu, além de palmito, azeitona, ovos e temperos diversos.De acordo com o gerente do Procon de Vitória, Carlos Magno Pimentel, a conclusão da pesquisa é de que a orientação básica do órgão permanece: é necessário pesquisar.“Foi percebido que ainda vale a pena pesquisar e fazer um planejamento financeiro porque há muita diferença entre um supermercado e outro, entre uma peixaria e outra. "Quem pesquisar pode se dar bem porque os preços muito diferentes podem pesar no orçamento de cada um”, disse.Além da grande variação no preço da azeitona, o vidro de 500ml de palmito em conserva é vendido a R$ 8,98, em um estabelecimento; em outro o mesmo produto sai a R$ 15,40, uma diferença de 71,49%. Já o preço do bacalhau do porto apresentou variação de 59,1% entre os supermercados pesquisados, com preços que variam de R$ 38,90 a 61,90, uma diferença de R$ 23,00.