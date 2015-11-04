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ESPÍRITO SANTO

Produtores rurais pedem mais segurança no interior e estimam perdas de R$ 10 milhões por ano com roubos

Os produtores do Espírito Santo estimam que, por ano, 20 mil hectares de florestas são alvos de roubo de madeira

Publicado em 03 de Novembro de 2015 às 21:39

Publicado em 

03 nov 2015 às 21:39
A insegurança na zona rural capixaba motivou o Fórum das Entidades e Federações (FEF) a organizar um encontro com representantes de diversas associações ligadas à produção agrícola e do poder público estadual. Os produtores do Espírito Santo estimam que, por ano, 20 mil hectares de florestas são alvos de roubo de madeira. Isso atinge pequenas, médias e grandes unidades. As perdas para os agricultores são estimadas em cerca de R$ 10 milhões por ano.
A expectativa, de acordo com o subsecretário de Integração Institucional da Secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp), Guilherme Pacífico, é criar um grupo de trabalho entre governo e sociedade civil para coibir e minimizar os impactos de crimes, como furtos e roubos na zona rural do Estado.
São Mateus
A situação mais crítica é a do Norte do Estado. De acordo com o Sindicato dos Produtores Rurais de São Mateus, somente no município, aumentou em 40% o número de furtos e roubos de produtos agrícolas nos últimos três meses. Os mais visados na região são a pimenta do reino, que ficou mais cara neste ano, e a madeira.
Além das soluções a longo prazo, que surgirão a partir do grupo de trabalho, Guilherme Pacífico também comentou sobre ações que têm como objetivo reduzir o número de furtos e roubos no campo.
“De imediato, nós vamos envolver as áreas de inteligência, as estruturas da Polícia Militar, em especial da patrulha rural que trabalha em diversas áreas, para que a gente já possa dar o pontapé inicial, aperfeiçoando o que já está sendo feito”, destacou o subsecretário.
Além da maior presença da PM, a reunião indicou que é preciso intensificar ações de fiscalização nas rodovias, que são o principal caminho das mercadorias roubadas.
Proteção
Com esse panorama de insegurança no campo, o presidente da Federação da Agricultura do Espírito Santo (Faes), Julio Rocha, afirma que é preciso manter uma agenda permanente de reuniões entre representantes de produtores rurais e do poder público para que os problemas sejam sanados.
“Nós esperamos que o produtor rural tenha uma melhor proteção. Além disso, esperamos que essa reunião não pare hoje, que ela tenha uma agenda de periodicidade regular”, considerou o presidente da Faes.
A reunião aconteceu na tarde desta terça-feira (3) em um hotel de Vitória. Participaram entidades como as Federações da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), do Comércio de Bens e Serviços (Fecomércio), das Indústrias (Findes), dos Transportes (Fetransportes) e o Espírito Santo em Ação. Além disso, o poder público também esteve presente com representantes da Casa Militar e das Secretarias de Segurança Pública (SESP), de Agricultura (SEAG) e de Meio Ambiente (SEAMA).

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