Produtores rurais pedem mais segurança no interior e estimam perdas de R$ 10 milhões por ano com roubos

A insegurança na zona rural capixaba motivou o Fórum das Entidades e Federações (FEF) a organizar um encontro com representantes de diversas associações ligadas à produção agrícola e do poder público estadual. Os produtores do Espírito Santo estimam que, por ano, 20 mil hectares de florestas são alvos de roubo de madeira. Isso atinge pequenas, médias e grandes unidades. As perdas para os agricultores são estimadas em cerca de R$ 10 milhões por ano.

A expectativa, de acordo com o subsecretário de Integração Institucional da Secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp), Guilherme Pacífico, é criar um grupo de trabalho entre governo e sociedade civil para coibir e minimizar os impactos de crimes, como furtos e roubos na zona rural do Estado.

São Mateus

A situação mais crítica é a do Norte do Estado. De acordo com o Sindicato dos Produtores Rurais de São Mateus, somente no município, aumentou em 40% o número de furtos e roubos de produtos agrícolas nos últimos três meses. Os mais visados na região são a pimenta do reino, que ficou mais cara neste ano, e a madeira.

Além das soluções a longo prazo, que surgirão a partir do grupo de trabalho, Guilherme Pacífico também comentou sobre ações que têm como objetivo reduzir o número de furtos e roubos no campo.

“De imediato, nós vamos envolver as áreas de inteligência, as estruturas da Polícia Militar, em especial da patrulha rural que trabalha em diversas áreas, para que a gente já possa dar o pontapé inicial, aperfeiçoando o que já está sendo feito”, destacou o subsecretário.

Além da maior presença da PM, a reunião indicou que é preciso intensificar ações de fiscalização nas rodovias, que são o principal caminho das mercadorias roubadas.

Proteção

Com esse panorama de insegurança no campo, o presidente da Federação da Agricultura do Espírito Santo (Faes), Julio Rocha, afirma que é preciso manter uma agenda permanente de reuniões entre representantes de produtores rurais e do poder público para que os problemas sejam sanados.

“Nós esperamos que o produtor rural tenha uma melhor proteção. Além disso, esperamos que essa reunião não pare hoje, que ela tenha uma agenda de periodicidade regular”, considerou o presidente da Faes.