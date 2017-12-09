Mais de 400 famílias do interior do Espírito Santo expõem neste final de semana produtos e serviços do agronegócio capixaba em uma feira na Praça do Papa, em Vitória. Em três dias de evento, produtores chegam a faturar o que costumam ganhar em dois meses de venda.

Your browser does not support the audio element. Produtores rurais aproveitam feira para potencializar vendas

A Feira "Sabores da Terra" começou nessa sexta-feira (08) e vai até este domingo (10), com a expectativa de receber mais de 45 mil visitantes interessados em conhecer e comprar produtos da roça, como queijo, torresmo e cachaça. A entrada é gratuita.

Uma das famílias expositoras é da Valéria Ruas, dona de uma agroindústria que vende produtos derivados do leite e frutas orgânicas na região Serrana. Ela conta que eventos desse porte ajudam a empresa a crescer.

"Isso aqui é uma atividade que proporciona vendas de um mês, dois meses. São eventos para a gente importantíssimos. A gente participa de praticamente todos", comemora.

Valéria Ruas, dona de uma agroindústria Crédito: Caíque Verli

O idealizador da feira, Ademir Dadalto, diz que o objetivo do evento é mostrar as riquezas do interior.

"Aqui nós temos um resumo do Brasil. Temos rios, cachoeira, produtos bons, montanhas. Só que muita coisa o capixaba não conhece. Precisamos valorizar mais o interior e o objetivo desse evento é mostrar o quanto somos capazes no interior", reforça.

O evento, que está em sua 8ª edição na Grande Vitória, 12ª em nível estadual, conta com apresentações culturais e degustação de bebidas e alimentos típicos do interior. A Feira é organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES)

Serviço

Funcionamento:

Neste sábado (09) de 10 às 22 horas

Domingo (10) de 10 às 19 horas

Local: Praça do Papa - Vitória