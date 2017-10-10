A indústria capixaba está mostrando sinais de recuperação. A produção física do setor industrial teve alta de 7,5% em agosto em relação a julho. Esse foi o melhor resultado entre todos os Estados brasileiros. O avanço foi influenciado, principalmente, pela produção de alimentos, com destaque para chocolates e massas.

Your browser does not support the audio element. Produção de alimentos puxa crescimento da indústria em agosto

A produção de alimentos teve crescimento de 25,1% no Espírito Santo quando comparados os meses de agosto e de julho. Também se destacaram a metalurgia, com aumento de 12,1%; a indústria extrativa, com 6,8%; e a produção de celulose, com 0,4%. Entre os cinco setores pesquisados, somente o de minerais não metálicos registrou queda, que foi de 1,6%.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, o resultado positivo é influenciado pelo potencial de consumo da população. “Na nossa leitura, isso é decorrente do aumento do poder de compra da sociedade. Na medida em que temos uma inflação mais controlada e uma taxa de juros menor, isso aumenta o poder de compra do cidadão e, consequentemente, ele volta ao mercado, volta a consumir. Naturalmente, a primeira opção é alimento”, disse.

A expectativa da Findes é que o setor industrial termine o ano com um crescimento de 4,5%. Para isso, o presidente Léo de Castro afirma que fatores como a conclusão do Aeroporto de Vitória e leilões de campos de petróleo no Estado podem impulsionar esse crescimento.