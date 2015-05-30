A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Guinchos da Assembleia Legislativa recebeu parecer favorável da Procuradoria da Casa para pedir a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos cinco agentes de trânsito de Vitória que mais multaram e guincharam veículos nos últimos anos.De acordo com a relatora da comissão, deputada Janete Sá (PMN), a Procuradoria da Assembleia analisou o caso e chegou a conclusão que a CPI tem poder para pedir a quebra de sigilo.

Your browser does not support the audio element. Procuradoria da Assembleia diz que CPI dos guinchos pode pedir quebra de sigilo de investigados

“Ela nos deu a resposta nesta última quinta-feira (28) que é possível desde que o pedido seja votado pela comissão e que exista algum fato que norteia esse pedido. Este fato nós sabemos que existe que é o afastamento do guarda que penalizou um grande número de usuários e também abertura de inquérito administrativo para saber porque o guarda agiu dessa maneira”, afirmou à Rádio CBN.

Investigação

A relatora da CPI dos Guinchos destaca que com as informações obtidas com a quebra dos sigilos será possível analisar se houve aumento patrimonial dos agentes e como foi a movimentação bancária nos últimos anos.

“Para identificarmos se as denúncias procedem e até mesmo dar oportunidade das pessoas acusadas se defenderem, é necessário essa quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico para que possamos analisar a evolução do patrimônio dessas pessoas e, se de fato, entraram alguns valores e como isso se dava”, contou.