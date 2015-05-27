Os cinco agentes da guarda de trânsito de Vitória, que têm o maior número de multas aplicadas com remoção de veículos na capital, podem ter o sigilo fiscal, bancário e telefônico quebrados. A relatora da CPI dos Guinchos na Assembleia Legislativa, deputada Janete de Sá (PMN), solicitou à Procuradoria da Casa um parecer para saber se a CPI possui esta prerrogativa ou é preciso que a Comissão peça a quebra de sigilo formalmente à Justiça.A resposta será dada na reunião da próxima segunda-feira (1º). A deputada pretende verificar se há evidências de pagamento de propina a agentes de trânsito e de enriquecimento ilícito por eles. O agente da Guarda Municipal recordista de remoções de carros multados já aplicou 1.650 guinchamentos de 2011 a março de 2015. A prefeitura alega já ter aberto uma sindicância para apurar a a conduta dele.

Your browser does not support the audio element. Procuradoria da Assembleia define na 2ª feira se CPI pode quebrar sigilo bancário de investigados

Os nomes dos cinco agentes que lideram as estatísticas foram apresentados à CPI nesta segunda-feira (25). Eles também foram convocados a depor na comissão, assim como o presidente do Sindicato das Guardas e Agentes de Trânsito do Estado do ES (Sigmates), Eduardo Amorim.

Números

Até abril deste ano, foram guinchados 1.515 veículos na Capital. O número é maior do que o total de guinchamentos do ano passado todo em Vila Velha, quando houve 1.383 remoções. Já em Vitória, em 2014, foram 3.510 multas com remoção do veículo. Diante dessa disparidade, a CPI solicitou os nomes dos agentes recordistas em multas na prefeitura.

Intimidação

Na sessão desta terça-feira (26), o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), que é o presidente da CPI dos Guinchos, também denunciou que estariam havendo represálias ao trabalho do legislativo por parte da Guarda Municipal de Vitória.

“Ontem (segunda), quando eu saí da Assembleia, fui abordado na garagem pelo motorista da deputada Luzia Toledo, que disse que foi abordado por um guarda de trânsito no Centro da cidade, que pediu o documento do carro e o dele, e disse: 'Fala com o deputado que aqui não tem quadrilha não'. Isso não deixa de ser uma tentativa de intimidação”, afirmou à Rádio CBN Vitória.