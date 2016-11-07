Tramita na Justiça Federal um pedido de reintegração de posse do prédio da reitoria na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ocupado por manifestantes contra a antiga Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que estabelece um teto de gastos no governo federal. Após ser aprovada na Câmara, ela agora tramita no Senado como a PEC 55.
Procuradoria da AGU na Ufes pede reintegração de posse da reitoria
O local está ocupado desde o último dia 24 de outubro e vários departamentos estão operando fora de seus respectivos escritórios – localizados dentro deste prédio. Ainda não há decisão deste pedido.
Essas informações são da assessoria do departamento de Cultura e Comunicação da Ufes. O pedido foi feito na última sexta-feira (04), por parte da Procuradoria da Advocacia Geral da União (AGU), que representa a universidade, e que possui uma sala dentro do prédio ocupado. Por conta desta ocupação, o órgão não consegue ter acesso a documentos de processos os quais os prazos estariam expirando.
O pedido é aos mesmos moldes da ação relacionada à reintegração de posse reivindicada contra a ocupação recente do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Vitória, de acordo com a assessoria da Ufes. O prédio da reitoria na Ufes possui diversos departamentos entre AGU, Cultura e Comunicação, Gestão de Pessoas, Pró-Reitoria Administrativa, Pró-Reitoria de Conselhos de Pesquisa e o gabinete do reitor, por exemplo.