Tramita na Justiça Federal um pedido de reintegração de posse do prédio da reitoria na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ocupado por manifestantes contra a antiga Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que estabelece um teto de gastos no governo federal. Após ser aprovada na Câmara, ela agora tramita no Senado como a PEC 55.

Your browser does not support the audio element. Procuradoria da AGU na Ufes pede reintegração de posse da reitoria

O local está ocupado desde o último dia 24 de outubro e vários departamentos estão operando fora de seus respectivos escritórios – localizados dentro deste prédio. Ainda não há decisão deste pedido.

Essas informações são da assessoria do departamento de Cultura e Comunicação da Ufes. O pedido foi feito na última sexta-feira (04), por parte da Procuradoria da Advocacia Geral da União (AGU), que representa a universidade, e que possui uma sala dentro do prédio ocupado. Por conta desta ocupação, o órgão não consegue ter acesso a documentos de processos os quais os prazos estariam expirando.