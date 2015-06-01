Na contramão do discurso de economia e cortes de gastos assumidos nas administrações públicas e privadas, o Colégio de Procuradores do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) aprovou, nesta segunda-feira (1º), a proposta de criar 216 novos cargos comissionados para assessoria de promotores. Foram 24 procuradores a favor da proposta e apenas um voto contra, o da procuradora Mariela Santos Neves Siqueira. Enquanto o procurador-geral do MPES e líder do colegiado, Eder Pontes, assumia o discurso de amenizar a situação, Mariela afirmou que este não era o momento de apreciar a proposta aprovada. "Fala-se em austeridade e me preocupa essa criação de 216 cargos em comissão. E acredito que não é o momento de criá-los. Os argumentos levados ao administrador para a criação desses cargos tem que ser muito bem pensados e fundados única e exclusivamente na necessidade do serviço, na possibilidade de gestor. Não gosto desse argumento de 'tenho porque o outro tem'. Eu começo a pensar se estou lidando ou não com adultos. O que temos que pensar é 'toda a promotoria precisa de um assessor?' Vamos começar a pensar nisso", disse.

Your browser does not support the audio element. Procuradores aprovam criação de 216 novos cargos comissionados

A proposta dividiu opinião dentro da instituição. A Associação dos Servidores do MPES, por exemplo é contra. A conclusão da entidade é que os salários dos novos comissionados - em média, de R$ 4.189 - seriam acrescidos de aproximadamente R$ 1 mil em benefícios. Se todos os cargos fossem preenchidos de uma vez, o impacto financeiro anual apenas com os pagamentos seria superior a R$ 13,4 milhões.

Vagas de promotores extintas

Já Eder Pontes, em um tom firme, afirma que haverá uma redução dos gastos. Ele justifica a criação dos novos cargos em detrimento da extinção de 65 vagas de promotor de Justiça. De acordo com o chefe do MPES, se fosse prover esses cargos, levando em consideração somente os subsídio bruto dos promotores, excluindo-se 13º salário, férias e auxílios, seriam gastos R$ 1,82 milhão. Já os gastos com os 216 novos assessores comissionados, seria de um pouco mais de R$ 1 milhão.

"Economizaríamos no mínimo 700 mil reais por mês. É mais econômico trazer assessores comissionados do que manter as vagas de promotores", afirmou durante a sessão.

No entanto, as 65 vagas de promotores estão ociosas há bastante tempo. Em alguns casos esse período chega a 10 anos, de acordo com o próprio procurador-geral e com corregedor-geral do MPES, José Maria Rodrigues Oliveira Filho. Ou seja, essas vagas extintas representam um gasto que o MPES, efetivamente, não possui.

Contrariado com as críticas da associação, do o procurador Sócrates de Souza - atual corregedor-geral do Estado -, que se posicionou publicamente contra a proposta, Eder assumiu um discurso de "manda quem pode, obedece quem tem juízo".

"Se o procurador-geral apresenta um projeto e assume, através de documento lavrado, chamado de atestado de que capacidade orçamentário, que nós temos condições de levar em frente esse projeto, acabou. Ninguém pode discutir, inclusive aspectos relativos ao orçamento. O administrador é o procurador-geral. A responsabilidade perante o órgão de controle é do procurador-geral", defendeu.

Orçamento

O orçamento do MPES é oriundo do orçamento do Governo Estadual. Para 2015, a instituição tem R$ 380,6 milhões dos R$ 16 bilhões do Orçamento do Estado. Vale lembrar que, o próprio governo vem adotando medidas de contenção de despesas. Por outro lado, temos outras instituições, como o Tribunal de Justiça (TJES) se aproximando do limite de gasto com pessoal e sinalizando que necessita de uma suplementação orçamentária de nada menos que R$ 50 milhões.

Mas para Eder Pontes esse discurso não está afinado com a realidade do Ministério Público e não deve ser utilizado pelos próprios servidores, nem mesmo a imprensa, para questionar a proposta. "Estão transformando isso em uma coisa absurda, de dificuldades que o Estado passa para essa discussão. E essa discussão tem que se limitar ao aspecto orçamentário da instituição", declarou.

Fontes do MPES afirmam que caso os cargos sejam preenchidos de uma só vez, o gasto faria o órgão infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal por extrapolar o limite de 2% da receita corrente líquida do Estado com gasto de pessoal. Hoje o gasto já é de 1,65%. Mas para o corregedor do MPES, José Maria Rodrigues, não há esse risco. "Ninguém disse que o Ministério Público vai suprir os cargos de uma só vez. A instituição não será colocada em risco. Quem responderia por isso é o administrador", disse.

Sobre o fato do MPES volta e meia combater cargos comissionados em outras esferas de poder, Eder Pontes rebateu a defesa da associação de que os novos cargos de assessores deveriam ser preenchidos por servidores efetivos.

"Nunca combatemos o cargo comissionado, mas sim o desvio de finalidade. Nós sabemos que o cargo comissionado é permitido constitucionalmente desde que para o cargo de chefia, assessoria e direção. E tem que ser cargo comissionado mesmo. Tem que ser o servidor que gera confiança naquele que está sendo assessorado. Se coloca um servidor efetivo ali, eu não consigo desenvolver a atividade", afirmou.