Para preservar reservas ambientais e animais silvestres em extinção, o Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) quer que medidas, como a implantação de radares, sejam aplicadas para conter os atropelamentos de animais na BR-101. Na última semana, uma onça-parda de 70kg foi morta em Sooretama, na região Norte do Estado, onde a rodovia atravessa 25km de reservas biológicas. Segundo a ONG Últimos Refúgios, 20 mil animais por ano são atropelados nesta região.

Your browser does not support the audio element. Procurador quer radares para coibir atropelamento de animais

O procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazzi, explica que é importante que medidas sejam tomadas para evitar o fim de espécies de animais silvestres.

“Nos últimos dias, uma onça-parda chegou a ser morta. Torna (o problema) mais grave porque é uma espécie que está em extinção. A reserva é uma área para que essas espécies possam viver e se reproduzir. Com os atropelamentos, são menos indivíduos para recuperar a espécie“, disse.

Segundo o procurador, os órgãos responsáveis, como a concessionária Eco-101, serão notificados a tomarem atitudes que melhorem a fiscalização da via. Inicialmente, uma solução consensual será buscada. De acordo com o procurador, os atropelamentos põem também em risco quem dirige pela estrada.

“Não existe uma solução que seja definitiva, a gente precisa somar várias atitudes. Seja por radares para a diminuição da velocidade, seja por outras medidas para diminuir os atropelamentos, que também trazem risco às pessoas. Um atropelamento de um animal grande pode causar fatalidade com morte de pessoas também”, alertou.

Posteriormente, medidas como uma ação civil pública podem ser tomadas para sanar a questão no local. No entanto, o procurador Paulo Henrique Trazzi busca o diálogo. A futura ampliação da BR-101 também é motivo de preocupação, já que obras de ampliação vão atingir as áreas de proteção, segundo o MPF-ES.

A Eco101, concessionária da rodovia, informou que em um trecho da reserva biológica de Sooretama, contendo aproximadamente 6 km, há dois radares e tachas no eixo da pista para coibir a aceleração demasiada e ultrapassagens no trecho. Além disso, neste local a velocidade é reduzida para 60 km/h.