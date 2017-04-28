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Greve Geral

Procurador-geral do Trabalho critica reforma trabalhista

Estanislau Tallon Bozi participou do ato realizado em frente à Federação das Indústrias, em Vitória

Publicado em 28 de Abril de 2017 às 19:38

Publicado em 

28 abr 2017 às 19:38
Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo, Estanislau Tallon (óculos escuros, barba e camisa branca), na manifestação desta sexta-feira Crédito: Caíque Verli GazetaOnline
"O empresário não pode defender a reforma previdenciária, a não ser que ele garanta o emprego das pessoas até os 65 anos”. Essa é a afirmação do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT-ES), Estanislau Tallon Bozi. O procurador participou do ato realizado em frente à Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória, dentro da programação da Greve Geral, realizada por diversas centrais sindicais nesta sexta-feira (28).
Procurador-geral do Trabalho critica reforma trabalhista
Além de criticar a proposta de reforma da previdência, o procurador-geral do MPT-ES também reclamou da falta de diálogo na reforma trabalhista aprovada na Câmara dos Deputados. “Precisamos debater, é isso que queremos. A reforma do jeito que vem só retira direitos e dá meia dúzia de vantagens, como parcelar férias, como o canto da sereia para seduzir. A reforma precisa ser debatida efetivamente”, afirmou.
O procurador também disse que se a proposta da previdência for aprovada do jeito que está, não haverá aposentados no país. “Ninguém mais vai se aposentar nesse país. Não se tem mais garantia, a insegurança política é agora. Todos os direitos estão sendo ameaçados”, analisou.
Estanislau também afirmou que o déficit da previdência é fictício. Segundo ele a União gasta o dinheiro da previdência e se os orçamentos forem separados, haveria superávit.

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