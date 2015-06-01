Procurador-geral do Ministério Público critica imprensa

O procurador-geral do Ministério Público do Espírito Santo, Éder Pontes, rebateu as informações da imprensa quanto à proposta de criação de 216 novos cargos comissionados para assessorar promotorias, além de fazer críticas contra os opositores dele. Durante a votação, que se encerrou com 24 votos a favor e 1 contra, o chefe da instituição afirmou que há uma tentativa de desmoralizar o MPES, por parte de servidores e até mesmo promotores e procuradores."Eu não posso aceitar, como chefe dessa instituição, como presidente desse colegiado, uma exposição tão vexatória, tão irresponsável como eu vi nesses últimos dias. Eu nunca isso na história do Ministério Público. Se os senhores como membros desse colegiado não se sentem incomodados, eu como membro desse colegiado, há 22 anos nessa instituição, fico incomodado. Eu nunca soube de uma história como essa. É lamentável, senhores, o que está acontecendo hoje. Essa autofagia", disse no início de seu discurso.As críticas mais duras foram feitas contra o corregedor-geral do Estado, o procurador Sócrates de Souza, que se posicionou publicamente contra a proposta. Éder Pontes, inclusive, citou nominalmente as declarações do corregedor-geral publicadas na Coluna Praça Oito, do jornal A Gazeta, no dia 22 de maio. Na ocasião, a coluna publicou uma mensagem digital enviada pelo corregedor à procuradora Valdecir Vasconcelos em que questionava

"Será que o colégio de procuradores não vê que, aprovando essa aberração, estará dando um grande passo para afundar o Ministério Público perante a opinião pública e desacreditar os membros que estão movendo ações ou firmando TACs com administração municipal para acabar com essa prática danosa?", disse Sócrates à coluna se referido a proposta votada nesta segunda.Sobre a declaração, Éder Pontes afirmou. "É inadmissível vermos notas em jornais de grande circulação, mas um em especial, veiculada em A Gazeta. Isso é o fim da picada. Se alguém está afundando o Ministério Público, se alguém está denegrindo a imagem da instituição, infelizmente essa pessoa é o atual corregedor-geral do Estado e membro dessa instituição. Isso é uma vergonha. Me sinto envergonhado. Não só eu, como os colegas que estão aqui. Todos nós nos sentimos envergonhados, desrespeitados. Esse colégio foi ofendido em sua autonomia, no seu poder, como órgão máximo. Nós não podemos aceitar esse tipo de movimento", afirmou.Éder ainda criticou o fato de Sócrates ter se desligado do concurso público da instituição, do qual presidia, alegando foro íntimo. "Eu poderia simplesmente preencher esses cargos. Nós estamos com concurso público em andamento. Há dois anos ele esta percorrendo caminhos difíceis. Nós sabemos o que exatamente o que aconteceu no curso desse certame. Que por acaso o presidente desse certame foi o Doutor Sócrates, que estava à frente desse concurso e não conseguiu concluir. E agora se desligou do concurso. Declinando, inclusive, desse dever funcional de presidir o concurso, por razões de foro íntimo", afirmou.A reflexão da coluna A Gazeta sobre o fato de justamente a instituição que sempre combate cargos comissionados nos demais poderes, agora, em um momento de dificuldade econômica no qual o Governo do Estado alega estar, querer criar mais de 200 cargos comissionados, também incomodou Eder Pontes. "A imprensa que faz o seu papel, está sendo mal informada por colegas de dentro da instituição que tenta contaminar essa proposta e colocar essa instituição e colegiado em xeque", disse.Auxílio-moradiaEle que veementemente defende o auxílio-moradia dado aos membros do Ministério Público, alegando ser um direito constitucional, previsto na Lei Orgânica Federal e Estadual, não gostou de ver sua imagem e seu nome veiculados na matéria do jornal impresso intitulada de "Cúpula do Ministério Público não abre mão de auxílio de R$ 4,3 mil extras", veiculado no último sábado (29). "É uma conotação política. Até a questão relativo a auxílio-moradia, veio à baia nesse contexto, para confrontar com a criação do projeto expondo o chefe dessa instituição. A minha foto inclusive foi publicada em um jornal de grande circulação. Um deles colocou minha foto com a manchete 'Chefões do Ministério Público também aceitam o benefício'. Como se fôssemos líderes de alguma facção, de alguma família mafiosa. Não somos isso. Somos uma instituição séria. Isso é degradante, isso é desrespeitoso. Mais uma vez colocam, veiculam essa situação do auxílio moradia como se fosse uma aberração", disse.O discurso de Éder Pontes contra a imprensa e os membros do Ministério Público que não aprovam a proposta aprovada pelo Colégio de Procuradores nesta segunda-feira (1º) durou pelo menos 40 minutos e foi corroborado pelo corregedor da instituição José Maria Rodrigues Oliveira Filho.