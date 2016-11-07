A principal razão para rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, foi a ganância da empresa e de suas controladoras, Vale e BHP Billiton. É isso o que afirmou o Procurador da República Jorge Munhós, na tarde desta segunda-feira (7), em Vitória, durante reunião de prestação de contas dos Ministérios Públicos do Trabalho, Federal e Estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo a respeito de medidas tomadas pelas instituições depois do desastre.

Segundo Jorge Munhós, documentos internos, de conhecimento do Conselho de Administração da Samarco, comprovam que a empresa e suas controladoras tinham conhecimento do risco de rompimento da barragem de Fundão. Mesmo assim, optaram por manter as operações. De acordo com o procurador, a mineradora omitiu informações para continuar com as operações.

Your browser does not support the audio element. Procurador do MPF reafirma que Rio Doce foi Vítima de ganância

“Essas omissões criminosas aconteceram mesmo com a empresa tendo pleno conhecimento dos riscos do rompimento e, eventualmente, das consequências desses riscos. A grande motivação da prática dessas omissões foi permitir a manutenção da operação da empresa e detrimento de questões de segurança. Por isso, a conclusão o MPF é no sentido de que a ganância foi a principal motivação da prática dos crimes”, afirmou.

No fim de outubro, o Ministério Público Federal denunciou 22 pessoas e quatro empresas. A denúncia indica a prática de crimes ambientais e de crimes previstos no código penal, como o homicídio. Entre os denunciados, está o ex-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi.

Por meio de nota, a Samarco refutou a denúncia do MPF. No comunicado, a mineradora alega que a instituição desconsiderou as defesas e depoimentos apresentados ao longo das investigações iniciadas logo após o rompimento da barragem de Fundão e que comprovariam que a empresa não tinha qualquer conhecimento prévio de riscos à sua estrutura.

Prestação de contas

Durante a reunião, os representantes dos Ministérios Públicos afirmaram que a prioridade é buscar soluções extrajudiciais para reparar os danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. No entanto, novas ações judiciais não estão descartadas.