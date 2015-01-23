A divulgação da lista com 40 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) suspensas fez com que a procura pelos cursos de reciclagem de motoristas aumentasse em 300% nos Centros de Formação de Condutores (CFC) somente neste mês de janeiro. A lista foi divulgada pelo novo diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Fabiano Contarato.

Your browser does not support the audio element. Procura por reciclagem de CNH aumenta 300% no Estado

O curso custa R$ 300,00 e é obrigatório para condutores suspensos, segundo o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo (Sindauto). Se antes as aulas contavam, em média, com oito pessoas, agora, chegam a ter 17 alunos em algumas autoescolas.

A orientação do sindicato é para que todos os motoristas consultem o site do Detran (www.detran.es.gov.br) para saber se o nome está na lista de infratores. Isso porque quem for flagrado dirigindo nessas condições pode ter a habilitação cassada e ficar impedido de dirigir por dois anos.

Presidente do Sindauto, Anderson Perozini alerta que muitos condutores não sabem se a sua situação está irregular. Muitas vezes, a falta de informação acontece por conta da venda do veículo, quando não é informado ao Detran o nome do comprador. As multas, então, continuam chegando ao antigo dono e o novo não toma conhecimento. A mudança de endereço também é um agravante, segundo Anderson.

"Essas multas vão chegando e, a cada um ano, acima de 20 pontos, a pessoa tem a carteira suspensa. E ela acaba não tendo conhecimento dessas informações. Com a postura do novo diretor em abrir esse canal de informações, a pessoa pode consultar e saber do histórico de seu prontuário", informou.

O empréstimo do carro também merece atenção, já que o condutor somente é multado pela infração se for abordado por uma blitz. No caso de multas em radares, por exemplo, os pontos na carteira vão para o proprietário do veículo.

A partir do momento que o motorista tem o nome divulgado na lista do Detran, explica o presidente da Sindauto, ele tem de se dirigir a um Ciretran, de qualquer município do Estado, e fazer a entrega da CNH. "No local, vai receber uma carta de entrega da CNH ao órgão, além de um relatório de todos os centros de formações que estão regularizados para ministrar o curso de reciclagem", disse Anderson.