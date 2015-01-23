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Procura por reciclagem de CNH aumenta 300% no Estado 

Aumento da demanda se deve à divulgação da lista com 40 mil carteiras suspensas no ES

Publicado em 23 de Janeiro de 2015 às 14:32

Publicado em 

23 jan 2015 às 14:32
A divulgação da lista com 40 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) suspensas fez com que a procura pelos cursos de reciclagem de motoristas aumentasse em 300% nos Centros de Formação de Condutores (CFC) somente neste mês de janeiro. A lista foi divulgada pelo novo diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Fabiano Contarato. 
Procura por reciclagem de CNH aumenta 300% no Estado
O curso custa R$ 300,00 e é obrigatório para condutores suspensos, segundo o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo (Sindauto). Se antes as aulas contavam, em média, com oito pessoas, agora,  chegam a ter 17 alunos em algumas autoescolas.
A orientação do sindicato é para que todos os motoristas consultem o site do Detran (www.detran.es.gov.br) para saber se o nome está na lista de infratores. Isso porque quem for flagrado dirigindo nessas condições pode ter a habilitação cassada e ficar impedido de dirigir por dois anos.
Presidente do Sindauto, Anderson Perozini alerta que muitos condutores não sabem se a sua situação está irregular. Muitas vezes, a falta de informação acontece por conta da venda do veículo, quando não é informado ao Detran o nome do comprador. As multas, então, continuam chegando ao antigo dono e o novo não toma conhecimento. A mudança de endereço também é um agravante, segundo Anderson.
"Essas multas vão chegando e, a cada um ano, acima de 20 pontos, a pessoa tem a carteira suspensa. E ela acaba não tendo conhecimento dessas informações. Com a postura do novo diretor em abrir esse canal de informações, a pessoa pode consultar e saber do histórico de seu prontuário", informou.
O empréstimo do carro também merece atenção, já que o condutor somente é multado pela infração se for abordado por uma blitz. No caso de multas em radares, por exemplo, os pontos na carteira vão para o proprietário do veículo.
A partir do momento que o motorista tem o nome divulgado na lista do Detran, explica o presidente da Sindauto, ele tem de se dirigir a um Ciretran, de qualquer município do Estado, e fazer a entrega da CNH. "No local, vai receber uma carta de entrega da CNH ao órgão, além de um relatório de todos os centros de formações que estão regularizados para ministrar o curso de reciclagem", disse Anderson.
No curso, o motorista vai passar por uma atualização das regras de circulação e legislação de trânsito, noções básicas de primeiro socorros, cidadania e direção defensiva. São aulas teóricas e provas de conhecimentos básicos, além de orientação para que não cometam os mesmos erros no trânsito.

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