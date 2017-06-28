Procura por aluguel é maior que a por compra de apartamentos no ES

A procura por alugueis de apartamentos prontos é maior que a busca por compras no Espírito Santo. O fato de a Caixa Econômica ter reduzido o percentual de financiamento de imóveis usados de 80% para 50% em 2015 e a crise econômica influenciaram nesse comportamento. Além disso, o cenário político turbulento ainda traz incertezas para o mercado.

No site Viva Real, 59% das pessoas buscam apartamentos para alugar no Espírito Santo, enquanto 41% querem comprar um imóvel. De acordo com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi), Sandro Carlesso, a recuperação das vendas foi freada no Estado neste ano.

“Aqui no Estado, a gente teve um problema sério. Janeiro e fevereiro foram parados. As empresas começaram a criar fôlego e até mesmo pensar em produtos para lançar em maio. E aí, veio a delação e isso começou a se reverter novamente. Quer dizer, a busca começou a se reduzir porque, com a insegurança, a pessoa trava a decisão de compra”, disse.

Enquanto no restante do Brasil os compradores procuram mais por imóveis de dois quartos, no Espírito Santo os apartamentos de três quartos são os mais buscados. No site Viva Real, a demanda, inclusive, supera a oferta de residências com essa tipologia.

Em Vitória, o bairro mais buscado para compra e aluguel é Jardim Camburi, seguido de Jardim da Penha e Praia do Canto. Em Vila Velha, os bairros mais procurados para compra são Praia da Costa, Praia de Itaparica e Itapoã. No caso de alugueis, Itapoã fica em segundo lugar e Praia de Itaparica em terceiro.

No ranking do metro quadrado mais valorizado para venda, elaborado pelo site Viva Real, Vila Velha e Vitória ocupam a 18ª e 19ª posição, respectivamente, entre as 30 cidades pesquisadas. Para locação, a capital teve a melhor variação de preço, ocupando a 1ª posição. Já Vila Velha está na 15ª colocação nesse levantamento.

Entre as pessoas que buscam imóveis no Espírito Santo pelo site Viva Real, 84% têm entre 25 e 44 anos, 65% possuem Ensino Superior completo, 60% são casados e 60% são mulheres. Além disso, 20% dos clientes têm renda entre R$ 1.929 e R$ 3.418, 28% recebem de R$ 3.419 a R$ 6.561 e 25% ganha entre R$ 6.562 e R$ 14.484.