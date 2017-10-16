Procon vai notificar escolas particulares sobre lista de material

Com a proximidade do fim do ano letivo, algumas escolas particulares já começaram o período de matrículas e rematrícula. Vem também aquela incômoda e extensa lista de material escolar que os pais gastam uma fortuna. Para evitar abusos nos materiais que constam nessa listagem, o Procon estadual vai notificar todas as escolas particulares do Estado a apresentarem a lista de material escolar.

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Após a apresentação da lista, o Procon vai orientar as escolas sobre as irregularidades. Esse trabalho de orientação e fiscalização deve começar a ser feito já neste mês.

Segundo o gerente de atendimento do Procon, André Marques, o principal abuso cometido é a cobrança por material de uso coletivo como papel higiênico.

"Materiais de uso coletivo, que fazem parte do custo pago na mensalidade. Na mensalidade que o pai e a mãe pagam para o filho, estão inclusos os materiais de uso coletivo: pacotes de folhas A4, papel higiênico", detalha o gerente.

Também não são permitidos materiais de limpeza em geral, como detergente, desinfetante, lustra móveis, sabão em barra, dentre outros, além de copos, pratos e talheres descartáveis.

A escola também não pode exigir marca do produto nem o local onde os pais devem comprar os itens da lista. Marques destaca que as escolas devem repassar a lista o quanto antes aos pais para que eles tenham a opção de fazer as compras antes do período de alta demanda e economizar. Os colégios também não podem cobrar taxa de material escolar sem opção de escolha pelos pais.

"Em um período muito próximo do 'volta às aulas', esses materiais sofrem um aumento de preço. Quanto antes esses pais puderem ter acesso a listagem de materiais, mais fácil será essa compra. Essa é uma importante dica para o pai: ele tem não só o direito, mas a instituição de ensino tem o dever de fornecer para os pais essa listagem", alerta.