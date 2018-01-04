Procon vai fiscalizar estabelecimentos do litoral durante o verão

Praia do Morro, Guarapari Crédito: Patrícia Scalzer

No verão, aumenta o número de clientes em estabelecimentos como bares, restaurantes e quiosques no litoral capixaba. Com isso, também crescem reclamações de irregularidades como a cobrança de consumação mínima e de taxa de serviço de 10% sobre o valor da conta. Para inibir essas e outras práticas abusivas, o Procon Estadual começou nesta semana a Operação Verão, que segue até o mês de fevereiro.

Segundo o gerente de atendimento do Procon, André Marques, também é muito comum que casas de shows cobrem um valor fixo no caso de perda da comanda, o que não é permitido. Também há casos de estabelecimentos que não respeitam a lei da meia-entrada.

Marques aconselha que os clientes registrem os abusos que sofrerem e procurem os órgãos de defesa do consumidor. “Devem procurar o Procon munidos de documentos. Se efetuou o pagamento do couvert artístico e não houve um show, guarde a comanda ou tire uma foto. Se tem direito e não conseguiu ter acesso à meia-entrada, fotografe o estabelecimento e guarde o comprovante do que foi pago.”

André Marques também diz que se o cliente não tiver nenhum documento, ele pode ir ao Procon para registrar a reclamação que mesmo assim o estabelecimento será notificado para prestar esclarecimentos no prazo máximo de 20 a 30 dias.