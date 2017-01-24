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Procon teme abusos em legalização de descontos para compras à vista

Economistas e comerciantes, no entanto, comemoram a medida provisória do Governo Federal

Publicado em 24 de Janeiro de 2017 às 13:14

Publicado em 

24 jan 2017 às 13:14
Quem nunca pechinchou aquele desconto para uma compra à vista, em dinheiro? A prática até o mês passado, no entanto, era irregular, mas foi liberada por meio de uma medida provisória do Governo Federal, como forma de estimular a economia. Agora, os lojistas podem praticar preços diferentes para cada tipo de pagamento. Especialistas da área de direito do consumidor, no entanto, temem abusos e alertam consumidores.
Segundo a gerente do Procon de Vitória, Hérica Correa Souza, é necessário tabelar os preços para cada tipo de compra (débito, crédito e dinheiro), mas há situações em que é difícil e poderia gerar mais dúvida no consumidor. Além disso, a situação abre possibilidade para que os lojistas cobrem mais caro em pagamento via cartão de crédito. “Um supermercado com 10 mil itens, como faria isso? O mais importante é o desconto para o consumidor, que deve fazer a pesquisa. A gente imagina que os lojistas coloquem o valor atual sem desconto, não estimulando o desconto”, ressalta.
Procon teme abusos em legalização de descontos para compras à vista
O comerciante Ricardo Vasconcelos, de 34 anos, gostou da medida e acredita que vai estimular o capital de giro já que no parcelamento pelo cartão de crédito as operadoras só liberam o dinheiro após 30 dias. Ele acredita que o desconto para os clientes pode chegar a 10%. “Se a gente parcela, por exemplo, em seis vezes, a incidência é absurda. Se eu precisar de capital de giro preciso pedir antecipação do valor, e aí quase 20% da minha venda fica com a operadora de cartão de crédito”, relata.
Estímulo à economia
A economista e professora Arilda Teixeira acredita que a medida possa estimular a economia do país, e em um momento de crise econômica pode até reduzir a inflação. “Os preços praticados sendo menores vão reduzindo o custo de vida. Isso vai impactando nos preços, levando naturalmente à queda da inflação”, destaca.
A multa mínima para quem cobrava preços diferenciados era de R$ 640,00, segundo o Procon de Vitória. Mesmo com a ação liberada, caso o consumidor perceba que os descontos não estão sendo praticados, a denúncia pode ser feita em órgãos de defesa do consumidor. O Procon alerta para o cuidado do uso de dinheiro em compras de maior valor.

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