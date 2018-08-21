Consumidor deve ter cuidado ao fornecer dados pessoais e de cartão na internet Crédito: arquivo/ag

Cada vez mais as pessoas utilizam a praticidade do mundo virtual para fazer compras. Mas apesar da facilidade, não é difícil encontrar alguém que já teve problemas com alguma compra feita pela internet. Somente este ano, o Procon Estadual já recebeu 952 reclamações de compras online. As principais queixas são de produtos que não foram entregues, atrasos e recusa da empresa em cancelar a compra . A média é de quatro reclamações por dia.

Your browser does not support the audio element. Procon registra quase mil reclamações de compras na internet este ano

Como a venda online ainda é algo recente se comparada com o comércio físico, muitos ainda desconhecem os direitos do consumidor virtual. O gerente de atendimento do Procon Estadual, André Marques, explica que nas compras online, o cliente tem até sete dias para desistir da compra após a entrega, o que não serve para as lojas de rua.

Ele também explicou que ao desistir da compra, a loja não pode impor que o valor pago fique como crédito em compras futuras. “Cabe ao consumidor definir se ele quer a troca do produto por outro novo, se quer cancelar a compra e ficar com crédito na loja ou pegar o dinheiro de volta”, disse.

O gerente do Procon explicou que a maioria dos casos registrados no órgão é resolvida apenas com ligações para a empresa, sem a necessidade de realizar audiências.

“Algumas empresas têm um número direto de atendimento exclusivo com o Procon. Nós entramos em contato com essa empresa buscando um meio mais rápido para solucionar o problema e nós conseguimos resolver imediatamente”, disse.

O vendedor Arlindo Souza, 39 anos, já teve dor de cabeça ao comprar um tênis pela internet. O produto não foi entregue no prazo e ele teve dificuldades para cancelar a compra. “Já tinha passado mais de um mês e o tênis não tinha chegado. Ligava para a empresa e era informado de que não poderia cancelar a compra, só depois que o produto chegasse. Só cancelaram a venda depois que relatei o caso em um site de reclamações”, contou.

Dicas

Marques explica que os consumidores precisam se atentar a pequenas questões que podem indicar problemas futuros com a compra online. Duvide de sites que oferecem produtos valores bem abaixo do mercado, prefira comprar em lojas virtuais que possuem loja física, chat e CNPJ. Isso facilita a localização da mesma em caso de problemas.

Outra dica também é não fazer compras em computadores públicos, como lan house e bibliotecas, já que os dados ficam armazenados no sistema do aparelho.